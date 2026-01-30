Desde Epstein con una tarta con forma de pechos a otra sin camiseta: las imágenes de los nuevos archivos desclasificados

¿Por qué es importante? Llevaban semanas de retraso para publicar los documentos del caso Epstein, pero este viernes han visto la luz e incluyen 2.000 vídeos y 180.000 imágenes: el tamaño de lo revisado es tan amplio que completarían dos torres Eiffel.

Este viernes se han publicado los documentos del caso Epstein, con más de tres millones de páginas, 2.000 vídeos y 180.000 imágenes. Las fotografías muestran a Jeffrey Epstein en situaciones comprometedoras, como comiendo una tarta con forma de senos. En los archivos, que incluyen material sensible revisado por más de 500 abogados, aparecen figuras como Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates y Elon Musk. Aunque se ha excluido la pornografía infantil y material que ponga en peligro la investigación, no se ha protegido a Trump. Epstein, hallado muerto en su celda en 2019, sigue siendo un problema político para Trump, quien enfrenta baja aprobación en varios temas.

Llevaban semanas de retraso para publicar los documentos del caso Epstein, pero este viernes han visto la luz. Se trata de más de tres millones de páginas, que incluyen 2.000 vídeos y 180.000 imágenes. En las fotografías se puede ver a Jeffrey Epstein comiendo una tarta con forma de senos, otras de sujetadores, del empresario con el torso al aire o de un hombre con ropa interior femenina, y aún hay mucho más.

Son los nuevo archivos del caso Epstein que ha hecho públicos este viernes el Departamento de Justica de Estados Unidos en los que sale el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero también el expresidente Bill Clinton, Bill Gates o Elon Musk. Aunque los medios estadounidenses apuntan a que muchas de las denuncias, aunque publicadas, todavía no han sido corroboradas.

El tamaño de lo revisado es tan amplio que completarían dos torres Eiffel con ellos. Por eso, más de 500 abogados han trabajado durante meses para revisar los discos duros, que contendrían material sensible que estaba en posesión de Epstein y que ahora manejan las autoridades.

Al publicar las nuevas fotografías se ha buscado proteger a las víctimas y se ha excluido pornografía infantil, así como cualquier cosa que ponga en peligro la investigación activa y cualquier documento que contenga imágenes de muerte o abuso físico, pero aseguran que a quien no han protegido es a Trump.

Una de las que más se está compartiendo muestra Epstein sentado en lo que parece un despacho con un teléfono fijo en una mano y, en la otra, una tarta con forma de pechos muy cerca de su cara. Otra de las imágenes, en blanco y negro, muestra varios sujetadores.

Varios sujetadores en una de las imágenes del caso Epstein desclasificada este viernes.

No son las únicas que este viernes han llamado la atención, en otra aparece el financiero neoyorquino recostado sin camiseta con el torso desnudo y una sonrisa.

Epstein recostado y sin camiseta en una imagen desclasificada este viernes.

En otra aparece un hombre de pie con ropa interior de mujer y maquillado quitándose la camiseta.

Un hombre con ropa interior femenina en una de las imágenes desclasificadas del caso Epstein.

También aparece un libro, aunque se trata de uno titulado 'Massage for Dummies (Masaje para Tontos)', ya que las denunciantes del caso Epstein declararon que eran captadas para, en principio, realizar trabajos, entre los que se encontraba dar masajes. En otras imágenes publicadas anteriormente había algunas con citas del libro 'Lolita' escritas en el cuerpo de una mujer.

Imagen de un libro aparecida en los archivos desclasificados del caso Epstein.

Epstein, un financiero neoyorquino, fue encontrado ahorcado en su celda en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual. Si bien su muerte fue declarada suicidio, ha generado años de teorías conspirativas, algunas de las cuales el propio Trump promovió entre sus propios partidarios durante su campaña presidencial de 2024.

El escándalo de Epstein se ha convertido en un problema político persistente para Trump, quien ya enfrenta índices de aprobación cada vez más bajos en diversos temas, como su gestión de la economía y su ofensiva contra la inmigración.

