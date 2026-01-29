En manos de los astros: como políticos y empresarios han confiado en horóscopos y espíritus para tomar decisiones históricas

Los detalles Desde la guerra del Golfo hasta la crisis del ladrillo en España, pasando por la intervención en Irak, la política y la economía han sido guiadas por astrólogos, ángeles de la guarda y hasta videntes personales. Elon Musk no es el primero en seguir la influencia de los astros.

Elon Musk acaba de lanzar un nuevo satélite al espacio desde Cabo Cañaveral, y no es un lanzamiento cualquiera: coincide con el anuncio de la fecha de salida a bolsa de SpaceX. ¿El día exacto? Eso ya depende de Júpiter y Venus, según Musk, que asegura que la alineación planetaria le da suerte. Además, la fecha elegida está cerca de su cumpleaños. En juego: 50.000 millones de dólares, literalmente en manos de los astros.

No es la primera vez que los políticos y empresarios miran al cielo antes de tomar decisiones importantes. La historia reciente está llena de ejemplos curiosos:

En Estados Unidos, Nancy Reagan contrató a una astróloga para organizar la agenda de la Casa Blanca tras el intento de asesinato a su marido. La consultora incluso decidía el momento de las ruedas de prensa. Nancy llegó a asegurar que su lectura del horóscopo de líderes internacionales llegó a influir en la política internacional: "También afecté, eh, eh, definitivamente, la relación entre las superpotencias debido a mi lectura del horóscopo de Gorbachov."

En Francia, François Mitterrand consultaba a la astróloga Elizabeth Teissier entre 1989 y 1995. Teissier incluso le indicaba los días más propicios para decisiones estratégicas, como la intervención en Irak. Más tarde, filtró sus conversaciones y escribió un libro revelando los detalles.

En España, la astrología se mezcla con la espiritualidad. Durante la crisis de 2008, Fátima Báñez agradeció a la Virgen del Rocío por haber logrado superar la difícil situación económica. Por su parte, Jorge Fernández Díaz hablaba de su ángel de la guarda Marcelo, que le ayudaba "en las pequeñas cosas, como aparcar, y en las grandes", aunque sin precisar cuáles eran esas grandes decisiones.

En Argentina, los políticos también han buscado guía espiritual. Carlos Menem contó con una vidente que le anticipó la muerte de su hijo. Y hoy, Javier Milei consulta el futuro de su país de manera poco convencional: con la ayuda de los clones de su perro fallecido, Conan.

Desde la guerra del Golfo hasta la crisis del ladrillo en España, pasando por multimillonarias operaciones bursátiles, los astros, los espíritus y las creencias personales parecen acompañar a políticos y empresarios en decisiones que cambian el mundo. Elon Musk, por lo visto, no es la excepción: los planetas mandan tanto como Wall Street.

