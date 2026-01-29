Pedro Sánchez responde a la intromisión de Elon Musk tras su crítica a la regularización de migrantes: "Marte puede esperar. La humanidad no"

¿Por qué es importante? El empresario, que busca aterrizar una de las aeronaves de su empresa de fabricación aeroespacial SpaceX en el planeta rojo, había retuiteado con esa única expresión, "wow", la publicación de un usuario en la que se expresaba que "España acaba de legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales para 'derrotar a la extrema derecha'".

En el debate sobre la regularización extraordinaria de migrantes aprobada en España ha entrado el que faltaba: Elon Musk. El magnate ha intentado de nuevo entrometerse en la política española, y lo ha hecho contra la regularización de migrantes. Con un "wow" de asombro ha comprado las mentiras de la ultraderecha y ha posteado a un conocido agitador estadounidense que acusa infundadamente al presidente español, Pedro Sánchez, de querer hacer "ingeniería electoral" con esa regularización.

Lejos de amedrentarse, Sánchez ha respondido la tarde de este jueves al multimillonario en su misma red social, X. "Mars can wait. Humanity can’t. (Marte puede esperar. La humanidad no)", ha escrito el presidente del Gobierno.

"Ya ni siquiera es un secreto. Al legalizar a 500.000 ilegales bajo el pretexto de derrotar a la extrema derecha, Pedro Sánchez está dejando caer esencialmente la máscara. Esto es ingeniería electoral", dice la publicación de Ian Miles Cheong retuiteada por Musk, excolaborador del presidente estadounidense, Donald Trump.

El Gobierno aprobó este martes la regularización extraordinaria de migrantes en el Consejo de Ministros y por la vía de urgencia. Según este real decreto, podrán beneficiarse quienes llegaron a España antes del 31 de diciembre y puedan demostrar al menos cinco meses de residencia. De esta forma, más de medio millón de personas obtendrían de esta forma la autorización provisional de residencia y trabajo.

El Ejecutivo ha anunciado la iniciativa, que permitirá obtener los papeles con el empadronamiento pero también con otros medios como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler o un certificado de envío de dinero, algo muy demandado por las entidades sociales debido a las dificultades que muchas veces enfrentan las personas en situación de irregularidad para acceder el padrón. Además, en el momento de la presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona.

