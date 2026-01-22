La idea de Elon Musk para la España vaciada: llenarla de centrales solares y generar electricidad para toda Europa

¿Por qué es importante? El CEO de Tesla y dueño de X ha defendido esta idea en una entrevista con el presidente y consejero delegado de BlackRock, Larry Fink. También ha lamentado la "desafortunada" política arancelaria de la Administración Trump.

Elon Musk, dueño de X, ha propuesto en el Foro de Davos la instalación de centrales solares en zonas despobladas de España para generar electricidad para toda Europa. Criticó la política arancelaria de Trump, que encarece la importación de células solares chinas. Musk también informó que los robots humanoides Tesla Optimus realizan tareas simples en sus fábricas y anticipó que, para 2027, estarán disponibles para el público. Predijo que una inteligencia artificial tan inteligente como un humano podría surgir para 2026. Advirtió sobre la precaución en robótica para evitar futuros distópicos, pero destacó el potencial económico de la IA.

El dueño de X, Elon Musk, ha defendido en el Foro de Davos la instalación de centrales solares en amplias zonas de la España vaciada. Según ha argumentado el magnate, nuestro país podría generar la suficiente electricidad para abastecer a toda Europa. "Podrías tomar una parte de zonas relativamente despobladas de España y Sicilia y generar toda la electricidad que Europa necesita", ha señalado en una entrevista con el presidente y consejero delegado de BlackRock, Larry Fink.

Asimismo, Musk ha criticado la "desafortunada" política arancelaria de la Administración Trump por cuanto grava la importación de células solares procedentes de China y encarece su despliegue por todo el país.

El CEO de Tesla ha asegurado, por otra parte, que los robots humanoides Tesla Optimus ya están realizando "tareas simples" en sus fábricas. Además, ha anticipado que podrán ejecutar labores más complejas este 2026 y que, ya en 2027, estarán listos para ser adquiridos directamente por los ciudadanos, según ha informado 'Europa Press'.

En cuanto al futuro de la inteligencia artificial, Musk ha predicho que, "al ritmo al que está avanzando", podría crearse una IA tan inteligente como un ser humano para finales de 2026 y no más tarde de 2027, mientras que ha situado en 2030 o 2031 la fecha en la cual será "probable" que exista una IA que supere en razonamiento a toda la humanidad en su conjunto.

En este sentido, el magnate de origen sudafricano ha advertido de que se debe ser muy "precavido" en cuestiones de robótica para evitar un futuro parecido al de las películas de ciencia ficción de la saga 'Terminator'. Sin embargo, ha laudado las posibilidades económicas y técnicas de la IA.

"Si disponemos en todas partes de robots y de una IA que sea gratuita o casi gratuita, se producirá una explosión en la economía mundial; una expansión de la economía mundial realmente sin precedentes", ha augurado Musk. "Colmarán de sobra todas las necesidades humanas", ha resumido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.