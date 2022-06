¿Se ha invertido más dinero público en la Comunidad de Madrid que en Cataluña? ¿Hay un agravio entre ambas? El malestar en Cataluña es notorio y el propio president de la Generalitat, Pere Aragonès, se lo ha trasladado a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, durante un encuentro en la sede de Google en Barcelona.

El Estado había presupuestado en inversiones en la Comunidad de Madrid 1.133 millones de euros, aunque finalmente se destinaron más de 2.000 millones. Sin embargo, en Cataluña se había comprometido la inversión de más de 2.000 millones... pero apenas se habrían ejecutado 739 millones.

Los datos de Barcelona

El principal factor por el cual en Cataluña se habría invertido menos son las obras públicas. De cada 100 euros de gasto aprobado en Cataluña que no se han ejecutado, 99 corresponden prácticamente a obras. Son de las grandes empresas públicas estatales que se dedican a las infraestructuras, como Adif, Puertos del Estado o Renfe. Tenían previsto destinar 1.880 millones, aunque solo se han invertido 515 millones.

Por ejemplo, no se han hecho las mejoras en los accesos al aeropuerto de Barcelona, en Cercanías de Cataluña o en el Corredor Mediterráneo. La explicación que dan desde el Gobierno central es que con la pandemia y con la escasez de materiales se retrasó la inversión prevista. En general ha bajado en todo el país, pero en Cataluña había mucho comprometido. Adif iba a invertir 492 millones de euros en obras del AVE y solo ha ejecutado 22 millones. También apuntan a un caso concreto de la Generalitat: no habrían invertido lo suficiente (112 millones) porque la Generalitat no firmó un contrato.

El caso de Madrid

Y en Madrid, la principal causa es el conocido como efecto capitalidad. Todos los Ministerios y su gasto se encuentran aquí, así como instituciones como el Tribunal Constitucional, el Parque Móvil del Estado o los museos como El Prado. Toda esa inversión se imputa como gasto en Madrid. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Transformación Digital no tenía nada presupuestado y ha pasado a tener 157 millones. Esto comporta que nueve de cada diez euros que se gastaron de más fueron en estas obras.

El que más gastó fue el Ministerio de Transportes, que tenía presupuestado apenas 74 millones pero subió a 322 millones en 2021. En su caso, influyó por ejemplo el gran gasto en carreteras madrileñas pero también la tormenta Filomena o el rescate de las carreteras radiales que entraron en liquidación.