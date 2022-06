La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se ha reunido este viernes con el president y el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès y Jordi Puigneró, en la que los dirigentes regionales le han trasladado el malestar por la baja ejecución presupuestaria en obra pública en la región.

Según fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la titular del departamento se ha encontrado con ambos de manera improvisada tras un acto en la nueva sede de Google en la ciudad. Allí, Sánchez ha insistido en la importancia de reforzar la colaboración entre ambas administraciones para impulsar el ritmo de la ejecución. En este sentido, la ministra ha recordado que Cataluña ha recibido la mayor cifra de inversión en obra pública desde junio de 2018: más de 3.700 millones de euros.

Además, se ha comprometido a convocar próximamente la Comisión de seguimiento de Infraestructuras para analizar proyecto a proyecto la ejecución presupuestaria y, dado el caso, superar dificultades existentes y acelerar el desarrollo de las obras en marcha.

"Es hora del cumplimiento y no de las palabras", ha aseverado el líder de la Generalitat a su salida de la sede de la compañía estadounidense.

El propio vicepresident Puigneró fue muy duro esta mañana durante una entrevista en Catalunya Radio: "Ya no sé si son unos inútiles o unos mentirosos, porque cuando hay un nivel de ejecución presupuestaria, año a año, que no cumple con lo que dice el estatuto sino que además lo que presupuestan no lo ejecutan...", ha afirmado.

Según los datos del Ejecutivo, apenas se ha ejecutado el 36% de las inversiones presupuestadas en Cataluña, mientras que Madrid lidera la inversión pública. Algo que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, niega.