Vetos, desconfianzas mutuas y cargos ambiciosos: las claves de las duras negociaciones que se repiten en la política española

Los detalles El fin del bipartidismo trajo la necesidad de llegar a acuerdos y, en algunas ocasiones, una repetición electoral.

La negociación entre el PP y Vox en Extremadura podría influir en otras autonomías y en el panorama nacional de la izquierda. María Guardiola ha mostrado resistencia a pactar con Vox, pero finalmente cedió ante quienes niegan la violencia machista. Las negociaciones entre partidos distintos suelen ser tensas, como ocurrió en 2003 en Cataluña entre socialistas, independentistas y verdes. Desde 2015, las Cortes fragmentadas han dificultado la formación de mayorías, llevando a pactos complejos y en ocasiones a crisis internas, como la dimisión de Pedro Sánchez. Vox ha solicitado cuatro Consejerías clave en Extremadura, lo que recuerda al complicado acuerdo PSOE-Podemos.

La partida electoral ya ha comenzado y de lo que el PP y Vox negocien en Extremadura podrían depender las conversaciones en otras autonomías o el rumbo que tome la izquierda a nivel nacional. Además, este jueves, el periodista Pablo Montesinos ha revelado en Al Rojo Vivo que "si se supiera cómo está siendo el debate, más de uno alucinaría".

Cabe recordar las resistencias que ha mostrado siempre María Guardiola a pactar con Vox y el miedo del PP a una repetición electoral. En 2023 ya marcó líneas rojas, pero finalmente tuvo que ceder ante quienes niegan la violencia machista y acabó gobernando con ellos.

Porque cuando son tan distintos, se avecina una negociación de alto voltaje.Esta tensión es evidente y ha ocurrido siempre que se han sentado a la mesa formaciones distintas. Así fue la ocurrida en 2003 entre socialistas, independentistas de izquierdas y verdes, que finalmente encontraron líneas en común para acabar con 23 años de gobierno de Pujol en Cataluña.

Unas Cortes fragmentadas hacen desde 2015 mayorías imposibles que implican pactos complejos. Entonces encadenamos 314 días sin gobierno estable marcado por los vetos cruzados de Ciudadanos al PP. Derivaron en un acuerdo con el PSOE que acabó en investidura fallida y vuelta a las urnas.

Tanto se complicaron las conversaciones que acabaron en crisis interna y la dimisión de Pedro Sánchez por el debate sobre la abstención de los socialistas para investir finalmente a Mariano Rajoy.

A la dificultad de las negociaciones se añaden las desconfianzas mutuas, filtraciones, valoraciones apresuradas y cargos demasiado ambiciosos. Por ejemplo, Vox ya ha reclamado cuatro Consejerías claves en Extremadura para favorecer el gobierno.

Lo mismo ocurrió cuando llegó a España el primer gobierno de coalición. Se dilató un acuerdo evidente entre Podemos y PSOE y hubo que volver a votar. Finalmente, se firmó un pacto in extremis, un clásico en las negociaciones que acaban bien y que puede que se vuelva a suceder en Extremadura.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.