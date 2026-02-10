González ve peor pactar con Bildu que con Vox y afirma que "votará en blanco" en las próximas elecciones

Los detalles El expresidente del Gobierno ha señalado que, para detener el ascenso de Vox, hay que hacer "que el país funcione", en concreto los servicios públicos y la política de vivienda.

Felipe González, expresidente del Gobierno, criticó al PSOE por su falta de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón y Extremadura, y advirtió que este escenario se repetirá en las próximas elecciones generales. En un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid, González sugirió mejorar los servicios públicos y la política de vivienda para frenar el ascenso de Vox. Rechazó pactar con Vox y especialmente con Bildu, criticando a los socialistas por hacerlo. También señaló la falta de crítica interna en el PP y la ausencia de proyecto de Alberto Núñez Feijóo. González, quien sigue en el PSOE, destacó la importancia de un proyecto político que sirva a España y advirtió que sin presupuestos se deberían convocar elecciones, recordando su propia experiencia al respecto.

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha reprochado al PSOE la falta total de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón, donde han igualado el peor registro de su historia, y Extremadura y considera que ese mismo escenario se repetirá en las próximas elecciones generales en las que votará en blanco si se vuelve a presentar como candidato Pedro Sánchez.

"Esto es lo que va a pasar en España, por el camino que vamos no se evita", ha señalado en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid donde ha recetado, para detener el ascenso de Vox, hacer "que el país funcione", en concreto los servicios públicos y la política de vivienda.

Aunque ha asegurado que no pactaría con Vox, ha recalcado que mucho menos lo haría con Bildu, como están haciendo en este momento los socialistas. "A más distancia está que yo pactase con ellos. Ni de broma", ha indicado, señalando que la gente "no ha pedido perdón ni ha ayudado a resolver algunos de los crímenes de ETA".

González también ha visto falta de crítica interna en el PP y considera que el líder nacional Alberto Núñez Feijóo carece de proyecto y solo pretende "echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El que fuera secretario general del PSOE ha indicado que en las próximas elecciones cree que saldrá una derecha "abrumadoramente mayoritaria", señalando que el resultado sería parecido a los comicios autonómicos que se han celebrado, como el de Aragón.

Preguntado por la razón por la que continúa en el PSOE, ha dicho: "¿Por qué voy a querer dejar el PSOE? ¿De verdad tengo que dejar el PSOE? Si alguien tiene que dejarlo, que lo deje el que lo destroza".

De esta forma, ha destacado que se trata de un partido al que quiere y por eso ha advertido que un proyecto político "no es para salvarse uno sino que debe ser para servir a España y para hacerse cargo del estado de ánimo de la gente".

Durante su intervención también ha advertido que sin presupuestos habría que convocar elecciones y ha recordado que él mismo lo hizo cuando no pudo aprobarlos: que no haya Presupuestos Generales del Estado es "una clara violación de la Constitución", ha subrayado, indicando que Pedro Sánchez "cuenta los días" en los que va superando el tiempo que estuvo José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. Luego "quiere superar los que estuvo José María Aznar" y luego serán, según él, los que estuvo el propio González, que, a su juicio, fue demasiado.

