Muchos anuncios, mismo problema: quiénes son los responsables de la construcción de vivienda pública en España

15.000 viviendas al año con 23.000 millones de euros. Es la inversión que hará el Gobierno a través del fondo 'España Crece' para, en palabras de Pedro Sánchez, "combatir la crisis habitacional" que hay en nuestro país. Con estas, ya se han anunciado más de 200.000 viviendas en los últimos años, pero el problema de la vivienda continúa.

La respuesta rápida de quién tiene la culpa de ello es que la competencia en materia de vivienda es de las comunidades autónomas porque está transferida. Pero eso no significa que el Gobierno no tenga su parte de culpa porque las políticas generales de vivienda o la financiación la hace el propio estado. Eso sí, los ayuntamientos son los que se encargan de la tramitación de las licencias.

Eso sí, realmente el Gobierno no puede construir vivienda pública sin contar con las comunidades autónomas. Son ellas las que tienen la gestión del suelo, las licencias y la planificación. Por ejemplo, si el Gobierno anuncia viviendas públicas, el Estado pone el dinero y diseña el programa mientras la comunidad autónoma decide dónde se ubican y bajo qué régimen, mientras que el ayuntamiento concede la licencia. Es decir, se necesita el trabajo de las tres administraciones.

Ahora bien, la situación cambia si el suelo pertenece al Estado. Si el terreno es suyo, se encarga de la financiación y presenta el plan. En este caso, el ayuntamiento de turno solo se limita a aprobar el plan y dar la licencia. Por tanto, en este escenario se puede prescindir de la comunidad autónoma, pero sigue teniendo que haber una colaboración con la administración local.

En definitiva, el anuncio realizado este lunes por Sánchez solo implica que el Gobierno va a movilizar el dinero y va a facilitar la construcción de esas viviendas, pero necesita a las comunidades y a los ayuntamientos para ejecutar el plan.

