Ábalos entra en prisión y empieza a 'cantar': pone el foco en Air Europa y apunta a Begoña Gómez

El contexto El exministro asegura que Begoña Gómez tuvo un papel importante en el rescate de Air Europa, aunque no aporta pruebas, mientras él empieza a 'cantar' en prisión y Koldo García se mantiene en silencio, esperando su turno en el llamado 'rock de la cárcel'.

Apenas un día después de entrar en prisión, José Luis Ábalos ha empezado a 'cantar' y a desvelar detalles que hasta hace cuatro meses negaba. Y cuando decimos cantar, hablamos casi en serio: el exministro parece haberse montado su propio 'rock de la cárcel' junto al 'grupo Txistorra', con Koldo García como su corista —o líder pendiente de decidir— y él mismo marcando el ritmo desde Soto del Real.

Primer tema: Reunión en Moncloa 2023

Ábalos abre su repertorio con la reunión que mantuvo con Pedro Sánchez en 2023, justo cuando el presidente lo recuperó para las listas. En una entrevista días antes de entrar en prisión para 'OkDiario', se autocorrige: asegura que sabía que Koldo García estaba siendo investigado, y que fue el propio Sánchez quien se lo dijo durante un paseo por los jardines de Moncloa tras su larga conversación. "Que la fiscalía estaría investigando a Koldo", relata Ábalos, dejando claro que no era un rumor cualquiera.

Segundo tema: Begoña Gómez y el rescate de Air Europa

El siguiente tema de este 'rock penitenciario' apunta directamente a Begoña Gómez, la esposa del presidente. Ábalos asegura en su entrevista con 'El Mundo' que, en el rescate de Air Europa en 2020, la relación con el entonces CEO de la compañía influyó en la operación. "Claro que Hidalgo habló con ella", dice Ábalos, insistiendo en que su intervención fue decisiva, aunque ni él aportó pruebas ni el Gobierno, la UCO, la Audiencia Provincial ni el Tribunal Europeo encuentran indicios de implicación.

Curiosamente, hace apenas cuatro meses, el propio Ábalos negaba cualquier implicación de Gómez en el rescate. Pero, según el exministro, la cárcel parece haberle animado a abrir la boca.

Koldo García: ¿corista o vocalista?

Por ahora, Koldo García se mantiene en un papel secundario. Este viernes ha declarado ante la Audiencia Nacional por los contratos de mascarillas con el Gobierno canario y tampoco quiso 'cantar' ante el juez Ismael Moreno. Sin embargo, seguirá siendo figura central en 'la banda de la Txistorra': su abogada ha adelantado que romperá su silencio cuando tenga la copia de los dispositivos incautados, y uno de sus hombres de confianza asegura que, mientras Ábalos no tiene pruebas, Koldo sí las tiene, y eso es su principal protección.

Ábalos y Koldo han convertido sus declaraciones en una especie de 'concierto judicial', donde cada tema tiene su historia: reuniones en Moncloa, investigaciones de la fiscalía, rescates polémicos… y las conexiones más inesperadas. Por ahora, el exministro sigue cantando sin presentar pruebas, mientras los tribunales y el Gobierno niegan cualquier implicación de terceros.

Lo que está claro es que este 'rock de la cárcel' promete nuevos capítulos, con melodías que aún resuenan entre los pasillos del poder y los tribunales. Y en Soto del Real, al menos, el público está atento a la próxima canción.

