Cuatro años, ocho arrestos y un PP-A que todavía actúa como si acabara de enterarse de la trama en Almería

La otra cara Mientras la UCO investigaba desde 2021 a vicepresidentes, alcaldes y cargos implicados en contratos sospechosos y comisiones ocultas, el PP parecía mirar para otro lado, dejando a Javier Aureliano García al frente de la Diputación y presumiendo de él en fotos y actos públicos.

Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería, ha pasado su segunda noche detenido por un caso de corrupción ligado a la compra de mascarillas durante la pandemia. Aunque el PP lo ha suspendido de militancia, él sigue al frente de la Diputación. El partido insiste en que está "detenido" y no "retenido", como dijeron hace unos días.

La operación policial se ha saldado con ocho arrestos, y según la UCO, los implicados hablaban por WhatsApp usando "tallas" para referirse a comisiones: cuando uno de los vicepresidentes menciona una "talla 20", el otro responde que al final será una "10". Y el primero, molesto, contesta que "no ha adelgazado"… toda una conversación que ahora suena a clave de corrupción.

Pero lo más llamativo es lo que no pasó: el PP parece haber mirado para otro lado durante cuatro años. Las primeras detenciones se produjeron en 2021, y desde entonces nadie del partido —ni siquiera Juanma Moreno— se dio cuenta de lo que pasaba en Almería. Curiosamente, García y Moreno se muestran muy cercanos en redes sociales: fotos, vídeos y hasta promociones de García en el congreso del PP Andaluz, donde salió reforzado, son pruebas públicas de esa relación.

El caso no es nuevo para la justicia. El primer detenido en 2021 fue Óscar Liria, entonces vicepresidente de la Diputación, señalado por la UCO como epicentro de la trama. Liria declaró que el dinero en efectivo encontrado eran "ahorros familiares". Tras esa declaración, García siguió con su agenda pública y nadie del PP le preguntó nada sobre los contratos.

Y esto no se queda ahí: Fernando Giménez Giménez, número dos de la Diputación, declaró como investigado en febrero de 2022. Desde entonces, han pasado por Almería varios cargos del PP vinculados a la investigación. Incluso se descubrió que el alcalde de Fines sacó casi 120.000 euros en efectivo… escondidos en la funda de una almohada.

Hace un año, la jueza pidió información sobre otros contratos sospechosos, sospechando que la trama no se limitaba a las mascarillas. Aun así, García y su número dos han seguido en sus cargos sin problemas.

