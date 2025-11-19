El PP aparta a Aureliano por el pelotazo de las mascarillas pese al "no sé nada" de Moreno y al "retenido" de Muñoz

El detonante El hasta ahora presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha sido detenido por presuntas contrataciones irregulares en el marco del caso mascarillas.

El Partido Popular ha suspendido cautelarmente la militancia de Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de Almería, tras su detención por presunta implicación en un caso de corrupción relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia. También fueron detenidos Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez, sumando un total de siete arrestados y 20 imputados. El PP andaluz ha iniciado expedientes informativos para esclarecer los hechos. Juanma Moreno, presidente de la Junta, afirmó desconocer detalles del caso, mientras que Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, negó inicialmente la detención. La Diputación de Almería ha designado a Ángel Escobar como presidente en funciones.

El Partido Popular ha decidido la "suspensión cautelar de militancia" del hasta ahora presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, después de que este martes haya sido detenido por su presunta implicación en un "pelotazo" relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia. Así lo ha decidido el PP andaluz pese al "no sé nada" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al "está retenido" de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz.

Pero Aureliano García no ha sido el único. Junto a él han sido detenidos su mano derecha, el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, y el alcalde del Ayuntamiento de Fines, Rodrigo Sánchez, un municipio ligado a García desde hace años. Según fuentes de la investigación, hay 20 imputados en total, y

Tras conocer la noticia, el PP de Andalucía ha decidido la "suspensión cautelar de militancia" de los tres detenidos por presuntas contrataciones irregulares. En un comunicado, el PP andaluz ha informado de que, tras las últimas informaciones oficiales derivadas de la investigación iniciada por el Juzgado de instrucción nº 1 de Almería, el Comité de Derechos y Garantías del partido ha incoado expediente informativo a fin de esclarecer los hechos objeto de la instrucción.

Del mismo modo, ha propuesto la "suspensión cautelar de su militancia, en tanto en cuanto se esclarezcan los hechos objeto de esta investigación, siendo efectiva con carácter inmediato". Desde el PP-A esperan que, tras esta investigación, "no exista responsabilidad alguna por parte de estos afiliados", y pone de manifiesto "el derecho de los mismos a la presunción de inocencia y a la defensa de sus intereses en este procedimiento".

Mientras, la Diputación de Almería ha comunicado que el vicepresidente Ángel Escobar Céspedes asume la presidencia en funciones de la Institución Provincial. "Ángel Escobar ha explicado que la Diputación continúa colaborando con la investigación, así como con los requerimientos de las diligencias que se han practicado durante toda la jornada, así como con cuantas actuaciones se requieran en el marco de esta investigación judicial", han comunicado.

Todo ello a pesar de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado esta mañana que carece de información sobre las detenciones y ha eludido pronunciarse al respecto. En declaraciones a los periodistas tras inaugurar un foro en Sevilla, Moreno ha dicho que no tiene información sobre este asunto: "En este momento de la mañana yo no tengo ninguna información salvo la que me han trasladado a través de los teletipos las distintas agencias de información", ha subrayado.

El presidente de la Junta de Andalucía ha insistido en que desconoce "exactamente cuál es la causa, la instrucción y qué ha motivado esa situación", y ha agregado que estaría "muy pendiente" a lo largo del día "para tener información lo más exhaustiva posible". Moreno ha dicho que aún no tiene ninguna información, que se ha llamado por teléfono "y no lo han cogido" por lo que no tiene "nada que aportar".

"Esperaremos a ver qué es lo que nos trasladan a lo largo del día y ya cuando tengamos información...", ha recalcado el presidente andaluz, quien ha reiterado que no le han confirmado "absolutamente a nadie, no tenemos ni la instrucción judicial. No sé nada". Así, ha reconocido que se le ha pedido información a los compañeros del PP de Almería "y tampoco tienen ni idea", aunque confiaba que "a lo largo del día" les den información.

Mientras, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha ido un paso más allá llegando, incluso, a negar la detención. En un principio ha dicho que ella no tenía "mucha información", más allá de lo que había leído en los medios de comunicación. "Al parecer la última información es que no está detenido y que está retenido allí mientras se está sacando información", ha declarado esta mañana.

Tras esto, ha dicho que en el PP van a esperar a ver "exactamente en qué consiste todo y cuáles son las investigaciones". "Lo que sí le puedo asegurar es que yo no voy a salir de aquí a decir que la UCO son fachas con toga, como haría Patxi López, ni voy a salir de aquí a decir que hay un 'lawfare' contra altos cargos del Partido Popular", ha enfatizado.

De hecho, Muñoz ha destacado que sí puede confirmar que "no hay ningún comando del PP dedicado a investigar a todos aquellos guardias civiles o fiscales o jueces que investigan a cargos del PP como pasa en el PSOE", en alusión al caso Leire.

