El chat del "pepinazo" con las mascarillas que salpica al PP de Almería: "Se han quedado 400 ellos y 400 yo"

Los detalles "Han pegado un pepinazo al precio de las mascarillas que no veas"... Es lo que decían los implicados en el caso mascarillas que afecta al PP de Almería. Se investiga una comisión de un millón de euros en un contrato de dos. Ya son ocho los implicados, entre ellos el presidente de la Diputación, que sigue detenido.

El hombre fuerte del Partido Popular en Almería, Javier Aureliano García, es el mismo que decía que "para dar lecciones de ejemplaridad tienes que estar muy muy seguro". Hoy está detenido. Es el mismo que a conciencia firmó un contrato de mascarillas que veía desproporcionado.

Así lo manifestaba en el chat que tenía con sus dos vicepresidentes, también detenidos este martes. "Óscar... hay que ver la que tienes liada con las mascarillas. Q ya lo has dicho. Así que shhhhh", le decía a Óscar Liria.

Pero según el informe de la UCO parece que todo habría sido tramado por los otros dos integrantes de ese grupo, Óscar Liria y Fernando Giménez. Éste último se jactaba de ser "un hombre de profundas convicciones morales". Aunque según la UCO parece ser que habría sido quien prendió la mecha. "No conocerás a alguien que venda material sanitario. Es el momento", le decía a Liria. A lo que éste respondía captando su intención al vuelo: "Tu polla no deja de maquinar".

No obstante, parece que ambos vicepresidentes tenían el problema de que las adjudicaciones debían hacerse por decreto, es decir, no podían asignarlas a dedo. Ese obstáculo lo salvó el procedimiento de urgencia que se decretó durante lo peor de la pandemia. Así que salvado ese "escollo", hablan de las comisiones sin demasiadas precauciones: "Qué talla me dijiste que gastaba. ¿La 20?", decía Giménez a Liria. "Sí, pero al final será más o menos la 10", respondía Liria. "Dile que no he adelgazado", continuaba Giménez provocando la carcajada de Liria.

Sin embargo, para los agentes, la conversación clave es la que tiene el empresario amigo de Óscar Liria con otro socio, en el que destapa efectivamente toda la operación. Kilian López afirmaba sin miramientos: "ahora hemos hecho una operación de dos millones y se han quedado 400 ellos y 400 yo. Han pegado una pepinazo que no veas". Y además, revelaba en esa misma conversación que para darles esa comisión tendría que blanquear dinero. "Ahora tengo el problema para darles el dinero. De sacarlo de las empresas. Yo no genero efectivo", afirmaba.

De momento de los ocho detenidos este martes, tres están en libertad aunque la policía continúa investigando.

