Cuatro años de excusas que terminan en detención: Aureliano García llega a los tribunales por los contratos de mascarillas

El contexto Después de cuatro años de excusas, negaciones y "yo firmo pero no leo", Aureliano García, el ya expresidente de la Diputación de Almería, ha sido detenido junto a su vicepresidente y el alcalde de Fines por un posible pelotazo millonario en contratos de mascarillas.

Javier Aureliano García, hasta ahora presidente de la Diputación de Almería por el Partido Popular, ha sido detenido este martes por su presunta implicación en un "pelotazo" relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia. La operación de la UCO investiga posibles comisiones por un millón de euros y arrastra ya cuatro años de pesquisas, que comenzaron con un caso de narcotráfico, tráfico de armas y blanqueo y que han derivado en irregularidades en contratos públicos.

No ha caído solo. Junto a él han sido detenidos su mano derecha, el vicepresidente de la Diputación, y el alcalde del Ayuntamiento de Fines, un municipio ligado a García desde hace años. Según fuentes de la investigación, hay 20 imputados en total, y hasta ahora son siete los detenidos, tres de ellos políticos del PP, a pesar de lo que sostiene la formación.

Durante este tiempo, el expresidente de la Diputación se ha defendido con una constante mezcla de excusas y negación. Su mantra ha sido: "Yo firmo pero no leo". En el Congreso y en un pleno extraordinario convocado tras la detención de su vicepresidente, García ha insistido: "Todos los contratos que pasan por la Diputación los firma el presidente. Soy yo, el presidente. Yo no miré el expediente, yo firmé el expediente". Según él, su firma está respaldada por un programa informático llamado 'triple check', que asegura que los contratos llegan a su mesa ya revisados por los técnicos. Otra cosa, reconoce, es leerlos en detalle.

La investigación ha desvelado además conversaciones privadas que muestran la preocupación de García por la gestión de las mascarillas. En el grupo de WhatsApp denominado 'Naranjito', escribía: "Óscar… hay que ver la que tienes liada con las mascarillas!!!!" y advertía: "Vas a dar lugar a que le meta fuego a las mascarillas". Lidia respondía: "Bueno tío, que esto se está poniendo muy feo". Sobre estas conversaciones, García asegura no recordar los detalles, aunque sí admite haber tenido charlas extensas con miembros de su equipo.

Su relación con el alcalde de Fines, también detenido, tampoco ha sido aclarada por García, a pesar de que ambos compartieron protagonismo en 2021 durante la inauguración del teatro que lleva su nombre en la localidad, el Teatro Javier Aureliano García, un acto que ahora cobra un nuevo matiz tras las detenciones.

A lo largo de estos cuatro años, García ha sostenido públicamente que los contratos relacionados con las mascarillas fueron "impolutos", defendiendo la gestión de la Diputación. Sin embargo, las investigaciones apuntan a una serie de comisiones millonarias y posibles irregularidades que han terminado con su detención, poniendo fin a un largo período de negación, excusas y contratos firmados sin leer.

