El PP de Andalucía suspende de militancia a Javier Aureliano García y al resto de detenidos en el caso mascarillas en Almería

Los detalles En un comunicado, el PP-A anuncia tres medidas rápidas tras conocerse la presunta implicación de su presidente provincial en el caso mascarillas: apertura de un expediente informativo, suspensión cautelar de militancia y asunción de funciones de Ramón Fernández-Pacheco, actual secretario general provincial.

El Partido Popular de Andalucía ha decidido suspender cautelarmente la militancia de Javier Aureliano García, presidente provincial del partido en Almería, del vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras su detención por presuntas contrataciones irregulares. El Comité de Derechos y Garantías del partido ha iniciado un expediente informativo para esclarecer los hechos. Mientras se desarrolla la investigación, Ramón Fernández-Pacheco asumirá las funciones de presidente del PP de Almería. El PP-A subraya el derecho a la presunción de inocencia y espera que no haya responsabilidad por parte de los afiliados implicados.

El PP de Andalucía ha decidido la "suspensión cautelar de militancia" del presidente provincial del partido en Almería y de la Diputación, Javier Aureliano García; del vicepresidente de la institución provincial, Fernando Giménez, y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tras ser detenidos este martes por la Guardia Civil por presuntas contrataciones irregulares.

En un comunicado, el PP andaluz ha informado de que, tras las últimas informaciones oficiales derivadas de la investigación iniciada por el Juzgado de instrucción nº 1 de Almería, el Comité de Derechos y Garantías del partido ha incoado expediente informativo a fin de esclarecer los hechos objeto de la instrucción relacionados con Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez.

Del mismo modo, ha propuesto la "suspensión cautelar de su militancia, en tanto en cuanto se esclarezcan los hechos objeto de esta investigación, siendo efectiva con carácter inmediato".

Desde el PP-A esperan que, tras esta investigación, "no exista responsabilidad alguna por parte de estos afiliados", y pone de manifiesto "el derecho de los mismos a la presunción de inocencia y a la defensa de sus intereses en este procedimiento".

Las funciones de presidente del PP de Almería serán asumidas por el actual secretario general provincial, Ramón Fernández-Pacheco, también consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

