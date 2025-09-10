Ahora

Un muro a la política social

Cuando PP, Vox y Junts dicen "no", ninguna medida social logra salir adelante: un historial de bloqueos implacables

Los detalles Desde la reducción de la jornada laboral hasta reformas en pensiones, vivienda, sanidad o impuestos, el trío PP-Vox-Junts ha demostrado que su coordinación es casi absoluta.

Cuando PP, Vox y Junts dicen "no", ninguna medida social logra salir adelante: un historial de bloqueos implacables

PP, VOX y Junts han vuelto a dejar claro quién manda cuando se trata de decir "no". Esta vez la víctima ha sido la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, una medida pensada para mejorar la conciliación y la calidad de vida de los trabajadores. Pero la terna de las derechas, cada uno con su estilo, volvió a aliarse para bloquearla.

El PP habla de números y formalidades: "Congelación de salarios y menos contrataciones. No estamos en contra de la reducción, sino de la forma". Vox opta por el dramatismo: "Esto destruirá empleos y precarizará el trabajo, además de afectar a las pequeñas empresas, que son el 90% del tejido económico". Junts, por su parte, apunta al bolsillo de los ciudadanos: "Pone en peligro a la clase media trabajadora. Trabajar menos horas no les va a ayudar a pagar la hipoteca".

Tres argumentos distintos, un mismo resultado: un "no" rotundo que evidencia la fuerza de este trío. Y no es un caso aislado. Su 'historial de vetos' ya es largo:

Junts puede cambiar de opinión en el último momento, el PP matiza y negocia, y Vox grita más fuerte, pero cuando el trío decide aliarse, pocas medidas sociales sobreviven. Su estrategia es clara: decir "no", y si pueden decir "no" a varias cosas a la vez, mejor.

La coordinación de estas tres fuerzas demuestra que, más allá de discursos distintos, comparten un objetivo común: frenar avances sociales y marcar la agenda desde la oposición. Su 'historial de vetos' es un recordatorio de que donde coinciden, el Gobierno y los ciudadanos se topan con un muro sólido, casi impenetrable.

La terna de las derechas no deja escapar oportunidades para bloquear medidas, y cada veto refuerza su reputación: expertos en decir "no", y hacerlo con eficacia, sin importar cuántas iniciativas sociales se crucen en su camino.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno sufre una derrota parlamentaria dolorosa tras la caída de la reducción de jornada por la negativa de Junts, PP y Vox
  2. Disparan al activista conservador y aliado de Donald Trump, Charlie Kirk, durante un acto universitario en Utah Valley
  3. Los audios que demuestran que Pradas sí dio órdenes sobre la alerta del día de la DANA, pese a haberlo negado ante la jueza
  4. La estrategia de tensión de Rusia: cruzar líneas rojas, probar la unidad de Occidente y desgastar a la OTAN sin provocar un conflicto directo
  5. EEUU acusa a España de "envalentonar a los terroristas" por las medidas del Gobierno contra el genocidio en Gaza
  6. Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: Larry Ellison le roba el título con 393.000 millones de dólares