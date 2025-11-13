"Creí que moriría como una esclava sexual": las memorias de Virginia Giuffre que revelan el infierno de Epstein

Los detalles Virginia Giuffre cuenta cómo Epstein la obligó a sexo sádico, cómo fue humillada y golpeada, y cómo decenas de personas poderosas miraban hacia otro lado mientras ella sufría. Su libro, 'Nobody's Girl', es un testimonio brutal de supervivencia.

Un correo electrónico de Jeffrey Epstein ha vuelto a sacudir a Estados Unidos. En él, el pederasta asegura que Donald Trump "pasó horas" con una de sus víctimas. Según la administración Trump, esa víctima es Virginia Giuffre, quien denunció durante años los abusos de Epstein y murió en abril de 2025. Meses después, sus memorias 'Nobody's Girl' salieron a la luz, relatando con detalle el infierno que vivió.

Giuffre tenía solo 17 años cuando fue atrapada en la red de Epstein y Maxwell. En su libro, describe cómo fue obligada a mantener relaciones sexuales con hombres poderosos, cómo la humillaban, golpeaban y hasta estrangulaban. "Creí que moriría como una esclava sexual", escribe, recordando el miedo constante y el dolor físico y emocional que sufrió. Explica cómo Epstein la ofrecía a decenas de personas, mientras ella solo podía ponerse en "modo piloto automático" para sobrevivir.

La víctima advierte que la mayoría de las chicas eran pobres o sin hogar, fáciles de manipular. "Muchas de nosotras hemos sido violadas o abusadas de niñas. Epstein parecía arrojar un salvavidas a chicas que se estaban ahogando, pero solo para atraparnos después", dice Giuffre. Y deja un mensaje claro: "No nos dejemos engañar por los que dicen que no sabían nada. Epstein no lo escondía, disfrutaba mostrándolo. Los demás lo vieron, y no les importó".

Entre los abusos más graves, Virginia acusa al príncipe Andrés de haberla forzado a mantener relaciones sexuales en tres ocasiones, incluso cuando ella era menor de edad. La primera vez, recuerda, él le dijo: "Mis hijas son un poco más jóvenes que tú". También relata orgías con chicas que parecían menores de 18 años y abusos sádicos que la dejaban suplicando perder el conocimiento.

El correo de Epstein que ahora se ha hecho público por el Congreso es demoledor. Fecha de abril de 2011: "Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump. (La víctima) pasó horas en mi casa con él, no lo ha mencionado ni una sola vez…". La respuesta de Ghislaine Maxwell fue escueta: "He estado pensando en eso…". Otro mensaje, de 2019, enviado al escritor Michael Wolff, dice: "Trump dijo que me pidió que renunciara, nunca más un miembro. Por supuesto, él sabía lo de las chicas porque pidió a Ghislaine que parara".

La Casa Blanca y Trump han negado cualquier implicación. Karoline Leavitt, portavoz del Gobierno, ha defendido que los correos son una "filtración selectiva para difamar al presidente" y recuerda que Giuffre misma dijo que Trump "no participó en los abusos y fue amable en sus escasas interacciones" con ella. Trump, por su parte, ha publicado mensajes en su red social Truth acusando a los demócratas de intentar distraer de su gestión política.

Jeffrey Epstein fue arrestado en 2019 por abuso sexual y tráfico de menores y murió en su celda poco después. Maxwell, su cómplice, fue condenada a 20 años de prisión. Pero el testimonio de Giuffre sigue siendo un recordatorio brutal de cómo funcionaba esta red de poderosos: no solo abusaban de niñas y jóvenes, sino que muchos miraban hacia otro lado.

Sus memorias son un grito que no se puede ignorar: "Epstein no lo escondía, disfrutaba mostrándolo. Los demás lo vieron, y no les importó". Una advertencia para que nadie olvide que el abuso y la impunidad pueden esconderse detrás del poder y el dinero.

