Epstein menciona en un correo que Trump pasó "horas" en su casa con una de las víctimas

Mientras tanto... Desde la Casa Blanca han señalado que estos documentos corresponden a una campaña de "difamación" por parte de los "demócratas", acusándoles de crear "una narrativa falsa".

El Congreso de Estados Unidos ha difundido correos electrónicos de Jeffrey Epstein que implican a Donald Trump con una de las víctimas del pederasta. Los documentos revelan que Trump pasó horas con la víctima en la casa de Epstein, según un correo de 2011. La Casa Blanca ha calificado la publicación de "difamación", argumentando que los demócratas buscan desacreditar al presidente. Los correos, incautados del patrimonio de Epstein, incluyen mensajes a Ghislaine Maxwell y al escritor Michael Wolff, sugiriendo que Trump conocía las actividades ilícitas de Epstein. Virginia Giuffre, una de las víctimas, negó la implicación de Trump, quien expulsó a Epstein de su club. Epstein fue arrestado en 2019 y murió en prisión.

El pederasta Jeffrey Epstein dejó escrito en un correo electrónico que Donald Trump "pasó horas" con una de sus víctimas. El mail lo ha difundido el Congreso de Estados Unidos, aunque la Casa Blanca asegura que los demócratas están maniobrando para difamar al presidente.

Por mucho que Trump haya intentado distanciarse del millonario pederasta y que al estallar el escándalo le pusiera de "canalla", estos correos electrónicos probarían que el neoyorquino sabía bien lo que hacía y participó.

Los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara Baja han hecho públicos tres correspondencias de Epstein con su expareja, Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por facilitar a la trama niñas adolescentes que terminarían sufriendo abusos sexuales, y el columnista y escritor Michael Wolff.

"Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump. (La víctima) pasó horas en mi casa con él, no lo ha mencionado ni una sola vez (...)", se lee en el correo de abril de 2011. A ello, Maxwell respondió: "He estado pensando en eso...".

Esta nueva remesa de publicaciones incluye también mensajes tan esclarecedores y recientes como uno de 2019, en pleno primer mandato del estadounidense, enviado por Epstein a su amigo y escritor Michael Wolff. "Trump dijo que me pidió que renunciara, nunca más un miembro. Por supuesto, él sabía lo de las chicas porque pidió a Ghislaine que parara", se puede leer.

Estos materiales provienen del patrimonio Epstein incautado a principios de año. La víctima mencionada era Virginia Giuffre, extrabajadora del club del presidente de EEUU, quien denunció los abusos sexuales que sufrió de Epstein y se suicidó.

La Casa Blanca habla de "difamación"

Tras la publicación de estos documentos, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dicho que "los demócratas han filtrado selectivamente los correos a los medios liberales para crear una narrativa falsa para difamar al presidente", mientras que ha considerado que "estas historias no son más que intentos de mala fe para desviar la atención de los logros" del mandatario.

"La 'víctima anónima' a la que se hace referencia es la fallecida Virginia Giuffre, que dijo repetidamente que Trump no estuvo involucrado en ninguna irregularidad y que no pudo haber sido más amable con ella en sus escasas interacciones. Lo cierto es que Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por acosar a sus empleadas, incluida Giuffre", ha declarado.

Por su parte, Trump también se ha pronunciado defendiendo su inocencia. "Los demócratas intentan revivir el engaño de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del gobierno y de muchos otros temas. Solo un republicano muy malo, o ingenuo, caería en esa trampa", ha comentado en su red social Truth.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra -hermano de Carlos III-, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.