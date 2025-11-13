De tus llamadas al banco hasta tus viajes en tren: lo que el Congreso acaba de aprobar y cómo te afecta

Los detalles Adiós a los teléfonos eternos y a las suscripciones que se renuevan solas; transportes gratis en Canarias y Baleares, trenes que te devuelven el dinero si llegan tarde y coches más limpios. Todo para que tu día a día sea mucho más fácil y menos frustrante.

Este jueves el Congreso de los Diputados ha vivido una de esas jornadas que parecen sacadas de un guion de política en serie: votaciones, enmiendas, errores de diputados, aplausos y debates que afectan directamente a nuestra vida diaria. La razón: la primera ronda de votaciones desde que Junts anunció su ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Aunque en el orden del día estaban la ley de atención al cliente y la ley de movilidad sostenible, lo que más interés despertaba eran las enmiendas del Senado presentadas por el PP, que servían para medir cómo se traduce ese divorcio político en la práctica.

Nucleares: seguimos igual

La enmienda más comentada era la que buscaba eliminar las órdenes ministeriales con las fechas de cierre de las centrales nucleares de Almaraz, Cofrentes y Asco I. Junts, fiel a su postura histórica, decidió abstenerse, lo que evitó que la medida prosperara.

Pero ojo: aunque se hubiera aprobado, de facto no habría supuesto alargar la vida útil de las nucleares. El proceso sigue su curso y ahora todo está en manos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que tendrá que emitir su informe.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, explicó que "hay muchos argumentos para votar que sí y muchos argumentos para votar que no". Subrayó que el 60% del suministro eléctrico de Cataluña depende de la energía nuclear, y que existen otras vías para retrasar el cierre si fuera necesario, pero no a través de esta enmienda concreta. "La posición cómoda sería decir que las nucleares son malas y ya, pero nuestro trabajo es ser pedagógicos y explicar que todo no es tan sencillo", añadió.

Desde el Gobierno celebraron la abstención de Junts. "No todo es un Juego de Tronos", ironizaron fuentes del Ejecutivo, normalizando que unas votaciones salieran adelante y otras no.

La sesión también estuvo marcada por errores de varios diputados del PSOE que permitieron que el PP sacara adelante algunas enmiendas inesperadamente, provocando aplausos y revuelo en la Cámara Baja. En un momento dado, Junts incluso votó a favor de una enmienda del PP sobre concesiones de autobuses interurbanos, lo que generó una pequeña fiesta en la bancada ‘popular’.

Atención al cliente: se acabó el caos

Si eres de los que pasa horas al teléfono esperando que te atiendan, esta ley va a cambiar tu vida:

Las empresas deberán garantizar que sus servicios de atención respondan antes de tres minutos , y no podrán limitarse a contestadores automáticos.

, y no podrán limitarse a contestadores automáticos. Se acabarán las llamadas de spam y la renovación automática de suscripciones .

y la . Se prohíben las reseñas falsas en internet.

en internet. Las reclamaciones deberán resolverse en un máximo de 15 días (y cinco días en caso de cobros indebidos).

(y cinco días en caso de cobros indebidos). Empresas con más de 250 empleados y facturación superior a 50 millones deberán atender a los clientes en todas las lenguas cooficiales del territorio.

En pocas palabras: si alguna vez te has sentido atrapado en un laberinto de teléfonos, correos automáticos y quejas sin respuesta, estas reglas quieren poner fin a esa pesadilla.

Transporte gratis, limpio y eléctrico

La ley de movilidad sostenible es otra de esas normas que parecen técnicas, pero que van a tener un efecto directo en nuestro día a día. Algunos de los cambios más importantes:

Transporte público gratuito en Canarias y Baleares durante 2026. Se aplicará un descuento del 100% en abonos y títulos multiviaje. Junts votó en contra de la gratuidad en Baleares, mientras que el PNV se abstuvo.

durante 2026. Se aplicará un descuento del 100% en abonos y títulos multiviaje. Junts votó en contra de la gratuidad en Baleares, mientras que el PNV se abstuvo. Plan Nacional de descarbonización del transporte marítimo , para modernizar puertos y flotas, reducir costes energéticos y fomentar combustibles limpios.

, para modernizar puertos y flotas, reducir costes energéticos y fomentar combustibles limpios. Plan para renovar vehículos incentivando coches nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de coches antiguos.

incentivando coches nuevos de cero o bajas emisiones y la retirada voluntaria de coches antiguos. Plan de choque ante incidencias ferroviarias , para mejorar Cercanías, Rodalíes y servicios de media y larga distancia.

, para mejorar Cercanías, Rodalíes y servicios de media y larga distancia. Despliegue de puntos de recarga eléctrica en municipios de menos de 30.000 habitantes.

en municipios de menos de 30.000 habitantes. Obligatoriedad de cargadores eléctricos en gasolineras.

Además, la ley garantiza que no se modificarán las paradas de autobuses previstas en el mapa concesional, manteniendo horarios, frecuencias y rutas actuales, un alivio para quienes dependen del transporte público en pueblos y ciudades pequeñas.

Renfe: retrasos que ahora se pagan

Otro cambio importante para los ciudadanos llega en los reembolsos por retrasos de Renfe:

50% del billete si el tren llega con 15 minutos de retraso .

si el tren llega con . 100% del billete si el retraso alcanza los 30 minutos.

Esta medida contó con el apoyo de Junts, PNV y ERC, y supone un alivio real para los usuarios habituales de tren, especialmente los de Cercanías y media distancia.

