Trump defiende su inocencia en el caso Epstein y acusa a los demócratas de "desviar la atención" de la reapertura del gobierno

Mientras tanto... La Casa Blanca afirma que la víctima mencionada en los correos era Virginia Giuffre, extrabajadora de Mar-a-Lago, y añade que Trump expulsó a Epstein del club por acosar a empleadas, "incluida Giuffre".

Donald Trump acusó a los demócratas de desviar la atención de su "pésima gestión" del cierre del gobierno de EE.UU. mediante la filtración de correos electrónicos de Jeffrey Epstein que lo vinculan al caso. Trump afirmó que los demócratas buscan dañar su imagen y que los republicanos deben centrarse en la reapertura del país. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Leavitt, respaldó estas declaraciones, acusando a los demócratas de manipular información para difamar a Trump. Los documentos filtrados sugieren que Trump estaba al tanto de los abusos de Epstein, aunque los republicanos defienden que Virginia Giuffre, una víctima, nunca presenció irregularidades por parte de Trump.

Donald Trump acusó este miércoles a los demócratas de querer "desviar la atención de su pésima gestión " en el cierre del gobierno de EEUU, filtrando correos electrónicos del pederasta Jeffrey Epstein que le vinculan al caso.

"Los demócratas intentan revivir el engaño de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del gobierno y de muchos otros temas. Solo un republicano muy malo, o ingenuo, caería en esa trampa", comentó en su red social Truth.

Añadió que "los demócratas le costaron a nuestro país 1,5 mil millones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada. No se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto, y los republicanos involucrados deben centrarse únicamente en la reapertura del país y en reparar el enorme daño causado por los demócratas".

De la misma forma, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, afirmó en una rueda de prensa que los demócratas han filtrado "selectivamente" esos mails para intentar dañar la imagen de Trump."Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios progresistas para crear una narrativa falsa con el fin de difamar al presidente Trump", dijo.

Leavitt aseguró que "es otra campaña de distracción" de los demócratas, ya que "no es una casualidad que se publiquen cuando se reabre la Administración".

La víctima

Reveló que la víctima mencionada en los correos fue Virginia Giuffre, extrabajadora del club de Trump en Mar-a-Lago, quien denunció los abusos sexuales que sufrió de Epstein y se suicidó en abril pasado.

"Lo cierto es que el presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por acosar a sus empleadas, incluida Giuffre", añadió Leavitt.

La secretaria de Prensa defendió que "esta Administración ha hecho más por la transparencia con el caso Epstein que ninguna otra" y agregó que es la razón por la que los periodistas "tenéis acceso a muchos de esos documentos".

"A los demócratas no les interesa las víctimas, les interesa la política contra Trump", sentenció.

Los documentos filtrados este miércoles por legisladores demócratas revelan conversaciones de Epstein donde este insinuaba que Trump estaba al tanto de sus abusos y que el hoy presidente habría pasado "horas" con una de las víctimas, aunque el nombre de Virginia Giuffre aparecía censurado.

Los tres correos electrónicos, fechados en 2011, 2015 y 2019, forman parte de los más de 20.000 archivos del patrimonio de Epstein obtenidos por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dentro de su investigación sobre el fallecido magnate, acusado de trata, y su cómplice, Ghislaine Maxwell.

Los republicanos del comité acusaron a los demócratas de haber censurado deliberadamente en su filtración el nombre de Virginia Giuffre porque, aseguraron, ella "dijo públicamente que nunca presenció ninguna irregularidad por parte del presidente Trump".

"Los demócratas están intentando crear una narrativa falsa para difamar al presidente Trump", agregaron.

