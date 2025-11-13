Sí, la gripe aviar existe y no es un plan para subir el precio de los huevos

Los detalles El brote de gripe aviar dispara los bulos en redes sociales que aseguran que el virus no existe y que se trata en realidad de un plan del Gobierno para subir el precio de los huevos.

Mensajes como "la gripe aviar no existe" o "es un invento de la perversa agenda 2030 para asesinar gallinas". Son surrealistas, claramente falsos, pero estos días no paran de circular por las redes sociales desde cientos de cuentas anónimas que aseguran que el brote de gripe aviar que ha obligado al confinamiento de las aves domésticas en España es una estafa que solo busca disparar el precio de los huevos.

La teoría es tan absurda que levanta incluso las risas de los expertos. "Poner en duda eso es como poner en duda que la tierra es redonda, es una evidencia histórica", explica Juan José Badiola, catedrático emérito en Sanidad Animal de la Universidad de Zaragoza.

Una evidencia histórica que está respaldada en la experiencia y en cientos de estudios científicos que, por supuesto, han demostrado que la gripe aviar existe y que es extremadamente contagiosa y mortal entre aves. Incluso se han documentado casos en humanos. "Menos de 1.000 casi 30 años, hay un riesgo muy bajo", tranquiliza Julio Álvarez Sánchez, doctor en veterinaria de la Universidad Complutense.

Aunque la probabilidad de contagio en humanos es muy baja, el virus sí puede tener efectos. "Si te infectas y te pones enfermo es un virus serio, que causa una enfermedad seria, pero es muy poco probable", explica Julio Álvarez Sánchez.

Así que, confinando a las gallinas, las autoridades no buscan provocar una hambruna mundial como aseguran estos mensajes falsos en redes sociales, sino evitar que las aves se contagien, tal y como explica el doctor Álvarez: "Las aves silvestres migratorias son las que traen este virus y como en algunos casos a ellas no les afecta de la misma manera, no se mueren".

Además del confinamiento, hay otras herramientas sobre las que la Comisión Europea y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, con su campaña #NoBirdFlu, llevan años concienciando. Por ejemplo, la conservación de pienso y agua, la limpieza o la manipulación de residuos. "La gente tiene que saber que España y la Unión Europea en general goza de un nivel de seguridad alimentaria muy elevada", explica el catedrático Juan José Badiola.

Aún con todo, resulta casi imposible frenar este tipo de bulos que aprovechan, como ya vimos durante el Covid, las crisis sanitarias para intentar desestabilizar. La Comisión Europea ya trabaja para crear un nuevo organismo, el Centro Europeo para la Resiliencia Democrática, que precisamente busca poner freno a la desinformación.

