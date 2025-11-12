Magnate financiero, líder de una red de pederastia y amigo de Trump: así era Jeffrey Epstein

¿Por qué es importante? El Congreso de EEUU ha difundido un correo electrónico que dejó escrito, en el que asegura que el presidente "pasó horas" con una víctima en su casa.

Jeffrey Epstein, un influyente financiero neoyorquino, será recordado por liderar un entramado criminal de tráfico y explotación sexual de menores, con posibles implicaciones de figuras prominentes como Donald Trump. Epstein utilizaba su poder para reclutar a niñas para sus fiestas privadas, una práctica denunciada por Virginia Giuffre, una de las víctimas, lo que llevó a su arresto en 2019. Aunque Epstein se suicidó en su celda antes de ser juzgado, el caso continuó con la revelación de las "listas de Epstein" en 2024, implicando a figuras como Bill Clinton y el príncipe Andrés. Un correo electrónico de Epstein sugiere que Trump pasó tiempo con una víctima, causando conmoción en la política estadounidense. La Casa Blanca ha calificado las acusaciones de maniobras difamatorias por parte de los demócratas.

Jeffrey Epstein fue un eminente financiero neoyorkino que amasó una fortuna al tiempo que cultivó una red de contactos en las altas esferas económicas y sociales de Estados Unidos. Sin embargo, si por algo pasará a la historia, será por ser el líder de un entramado criminal que traficaba y explotaba sexualmente a menores y en el que podría estar implicado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Epstein se valía de su poder para reclutar a niñas y adolescentes para sus fiestas privadas. "Era un círculo que nunca termina. Eran todos y cada uno de los días", llegó a testificar Virginia Giuffre, una de las víctimas. Precisamente, gracias a sus denuncias fue por lo que el caso salió a la luz y por lo que en 2019 se detuvo al financiero. El arresto se produjo en julio y un mes después se suicidó en su celda, por lo que nunca pudo ser juzgado de los delitos de tráfico y abuso de menores que se le imputaban.

No obstante, la causa no moriría con él, puesto que en 2024 se revelaron las famosas "listas de Epstein", que no eran más que las listas de invitados que acudían a sus fiestas. En ellas aparecían nombres del más alto postín como el expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton o el príncipe Andrés, quien ha perdido todos sus títulos por este escándalo. También había actores como Leonardo DiCaprio o Bruce Willis y modelos como Naomi Campbell y Heidi Klum.

Sin embargo, hay un invitado que, pese a que tenía muy buena relación con el financiero, nunca ha salido en las actas, pero que sí que pudo asistir a las fiestas y podría tratarse del presidente Trump. Siempre se ha especulado con esta posibilidad, de hecho, en febrero el Departamento de Justicia y el FBI publicaron lo que se denominó como la "primera fase de los archivos desclasificados de Epstein", sin embargo, el nombre del líder republicano no estaba.

Con todo, se ha producido un nuevo giro en la investigación que ha dejado en shock a la política estadounidense. Epstein dejó escrito un correo electrónico en el que asegura que Trump "pasó horas" con una de sus víctimas en casa del financiero. Este email ha sido difundido por el Congreso de EEUU, aunque la Casa Blanca ha acusado a los demócratas de estar maniobrando para difamar al presidente.

Igualmente, el líder republicano ha defendido su inocencia por medio de su red Truth Social. "Los demócratas intentan revivir el engaño de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del Gobierno y de muchos otros temas. Solo un republicano muy malo, o ingenuo, caería en esa trampa. Los demócratas le costaron a nuestro país 1.5 billones de dólares", ha expresado.

