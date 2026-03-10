Trump usa la guerra como 'analgésico' para la economía mientras los republicanos ya le avisan de que el precio de la gasolina afectará a las midterm

¿Por qué es importante? En las elecciones de medio mandato se eligen los miembros de la Cámara de los Representantes y a un tercio de los senadores y el precio del galón de gasolina siempre ha sido una de las banderas del mundo MAGA.

Donald Trump se ha contradicho en múltiples ocasiones, pero en relación a la guerra con Irán, parece haber una explicación. Con el aumento constante de los precios del petróleo, Trump afirmó que el conflicto estaba "prácticamente terminado", lo que provocó una caída en el valor del barril. Esta declaración parece estar motivada por advertencias del Partido Republicano sobre el impacto negativo del aumento de la gasolina en las elecciones de medio mandato. La operación militar conjunta con Israel no tuvo en cuenta el cierre del Estrecho de Ormuz por Irán, lo que ha disparado los precios del petróleo y la gasolina, afectando a los consumidores estadounidenses.

Donald Trump se contradice a sí mismo muchas veces. En ocasiones, no hay mucha explicación para ello, pero con respecto a la guerra con Irán sí parece haber. Con los precios del petróleo subiendo constantemente, el magnate aseguró este lunes que el conflicto estaba "prácticamente terminado", una frase que sirvió para provocar un descenso del valor de los barriles. Y todo porque el Partido Republicano le habría avisado de que la subida de la gasolina les podría costar caro de cara a las 'midterms' (elecciones de medio mandato).

Cuando el republicano inició, conjuntamente con Israel, la operación militar contra Irán, no tuvo en cuenta que el régimen ayatolá iba a cerrar el estratégico Estrecho de Ormuz, el lugar por el que pasa gran parte del petróleo del mundo. Por ello, el precio de los combustibles solo ha ido en aumento cada día desde que iniciara la guerra el pasado 28 de febrero.

Ese impacto se ha visto en los mercados, donde el precio del barril Brent se ha disparado, pero también en las gasolineras y especialmente en las estadounidenses. Allí, el precio medio de la gasolina sin plomo en Estados Unidos ha alcanzado este martes unos 3,54 dólares por galón (3,85 litros), el nivel más alto desde mediados de 2024 y lo que supone una subida del 21% en solo el último mes.

Ahora bien, Trump aseguró este lunes que el fin de la guerra estaba cerca: "Sus misiles están destrozados, sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluidas sus fábricas de drones". Y solo con esa frase (unida a la que están muy por delante de sus previsiones de duración del conflicto), el valor del barril Brent, que acababa de marcar la mayor subida en dólares de la historia, terminó bajando más de 30 dólares al fin de la jornada.

Eso sí, este cambio de guion de Trump tendría un motivo detrás. Según ha publicado 'The Washington Post', dirigentes republicanos han empezado a advertir al presidente estadounidense que si la gasolina sigue subiendo, sus opciones de ganar las elecciones de medio mandato se complicaban.

En estos comicios se eligen los miembros de la Cámara de los Representantes y a un tercio de los senadores, de ahí su importancia para los dos próximos años de su legislatura (se celebran las elecciones este noviembre). Y precisamente el precio del galón de gasolina siempre ha sido una de las banderas del mundo MAGA de la que hasta el propio Trump había sacado pecho.

Y esa importancia (y cambio de discurso) se ha apreciado en todos los estamentos de la Administración Trump. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado que Trump está evaluando "opciones adicionales" para contener los precios de la gasolina. "El presidente y su equipo de energía están observando de cerca los mercados, hablando con líderes de la industria, y el Ejército estadounidense está analizando opciones adicionales", ha declarado en rueda de prensa.

"La reciente subida de los precios del petróleo y el gas es temporal. Una vez los objetivos de seguridad nacional de la operación Furia Épica se completen, los estadounidenses verán que los precios del gas y el petróleo bajarán rápidamente, incluso más bajos que al inicio de la operación", ha concluido.

