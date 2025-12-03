Búnkers secretos, túneles y cambios diarios de cama: el método extremo de Maduro para protegerse de la vigilancia de Trump

Los detalles Obsesionado con la seguridad, Maduro vive aislado, usando túneles secretos y búnkeres que incluyen cocina, gimnasio y salas de reuniones, mientras mantiene su vida bajo control, se oculta de EEUU y recurre a agentes cubanos para asegurarse de que nadie pueda atraparlo desprevenido.

El círculo más cercano de Nicolás Maduro asegura que el presidente venezolano vive bajo una atmósfera constante de tensión y preocupación. Hasta tal punto llega su obsesión por la seguridad que ha llegado a cambiar la cama en la que duerme cada noche, según revela el New York Times.

La protección de Maduro no depende solo de su Ejército, sino que está en gran parte en manos de agentes cubanos, incluidos especialistas en contraespionaje. La razón, explican sus colaboradores, es simple: teme que alguien de su entorno lo traicione. Desde que Donald Trump envió barcos frente a la costa venezolana, las medidas de seguridad se han llevado al extremo: cambios constantes de teléfonos y movimientos diarios de ubicación, todo para evitar convertirse en un blanco fácil.

A pesar de sus esfuerzos, Estados Unidos lo sigue muy de cerca, monitorizando sus movimientos con satélites día y noche. Gracias a este seguimiento, se han identificado 63 búnkeres repartidos por todo el país, especialmente en zonas rurales y cerca de la frontera.

Uno de los más impresionantes se encuentra bajo la rampa cuatro del aeropuerto Simón Bolívar. Este complejo subterráneo de cinco plantas y 15.000 metros cuadrados puede albergar hasta 150 personas durante cuatro meses. Tiene cocina, sala de reuniones, camas, gimnasio y acceso directo a un hangar privado, lo que permite a Maduro salir volando en cualquier momento.

Otro de sus refugios favoritos es la Casa de los Pinos, un complejo subterráneo construido por Hugo Chávez. Con múltiples túneles y varios anillos de seguridad, permite a Maduro moverse sin ser detectado, aunque lo mantiene totalmente aislado del exterior.

La existencia de estos búnkeres se hizo pública gracias a un exasesor de Donald Trump, quien lo desveló en 'X', dejando claro que Maduro está siendo vigilado muy de cerca. Desde Washington aseguran que Maduro sabe que está en el punto de mira de Estados Unidos y que todas estas medidas buscan garantizar su supervivencia en un entorno político cada vez más hostil.

