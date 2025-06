6 votos a favor y 4 en contra: la amnistía que divide el Constitucional y retrata sin filtros a PSOE, PP y Junts

Los detalles Con su '6 a 4', el Constitucional no solo avala la amnistía: deja al PSOE dividido, al PP criticando al tribunal que ayudó a formar, y a Junts celebrando a medias una victoria incompleta.

Se esperaba tensión, y la ha habido. El Tribunal Constitucional ha decidido con un '6 a 4' que la ley de amnistía sigue adelante. No ha sido un "sí" rotundo ni un "no" tajante, sino un "empate con ventaja" para los progresistas del tribunal. Y con esa foto de división, lo que han hecho es poner a todos los partidos políticos –sí, todos– en evidencia.

Los seis magistrados que apoyaron la ley fueron: Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez, María Luisa Segoviano y Laura Díez. En el otro lado, con él "no", estuvieron Enrique Arnaldo, César Tolosa, Concepción Espejel y Ricardo Enríquez.

Los que dijeron "sí" aseguran que la amnistía no va contra la Constitución, que es una respuesta a un momento político extraordinario y que busca, sobre todo, calmar las aguas y normalizar la convivencia en Cataluña. Los que dijeron "no" opinan justo lo contrario: que la ley no responde al interés general, sino a un pacto político entre PSOE y Junts que puede traer más problemas que soluciones.

Eso sí, el Constitucional no ha entrado a valorar el delito de malversación, así que la orden de detención contra Carles Puigdemont en España sigue en pie. Su abogado ya está en el Supremo pidiendo que la retiren para que pueda volver sin riesgo, pero el tema sigue caliente.

El PSOE, frente a su propio reflejo

En el Gobierno están que no se lo creen: esta ley fue clave para que Pedro Sánchez pudiera formar Gobierno, y ahora el Constitucional les da la razón. Sánchez presume de haber cerrado la crisis catalana, pero no todo es felicidad en su partido.

Felipe González no se corta y habla de "vergüenza", incluso se plantea no votar más al PSOE. Y Emiliano García-Page, que no es precisamente su fan, califica la ley de "inmoral" y le recuerda que justo antes de las elecciones Sánchez dijo que la amnistía era inviable. Vamos, que el PSOE se está retratando y con fisuras muy visibles.

El PP, atacando a su tribunal

El Partido Popular ha cargado contra la decisión, tachándola de "ilegal" y un ataque a la separación de poderes. Pero aquí hay un dato curioso: fueron ellos los que pactaron con el PSOE la actual composición del Constitucional. Así que, criticar ahora el fallo y el tribunal que ellos mismos ayudaron a formar suena, cuanto menos, contradictorio.

El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que el tribunal está dividido y que eso le quita legitimidad, pero más bien parece un intento de quitar peso a la decisión que no les gusta.

Junts, contentos pero con hambre de más

Para Junts, esta decisión es un triunfo importante para su causa independentista. Pero no se conforman: siguen diciendo que esta ley no arregla el conflicto y presionan al Gobierno para ir más allá.

Mientras tanto, Puigdemontsigue fuera de España. Su abogado pide al Supremo que retire la orden de detención para que pueda volver sin miedo a ser arrestado. Si lo logra, podría estar en casa antes de agosto, pero el riesgo de ser juzgado por otros delitos que no cubre la amnistía sigue ahí.