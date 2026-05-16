"La veo maravillosa": Cayetana Guillén Cuervo sale en defensa de su amiga Amaia Montero

La actriz fue preguntada por cómo ve a la artista en esta nueva etapa musical junto a la banda donostiarra: "Solo hay que pensar que está 'sold out' en todos lados, que todo el mundo la ama y todo el mundo la quiere".

El regreso de Amaia Montero junto a La Oreja de Van Gogh continúa generando comentarios y debate. Después de que en los últimos días surgieran críticas y rumores sobre el estado de la cantante durante la gira, Cayetana Guillén Cuervo ha salido públicamente en su defensa.

La actriz fue preguntada por cómo ve a la artista en esta nueva etapa musical junto a la banda donostiarra. Su respuesta fue clara y contundente: "La veo maravillosa. Maravillosa", aseguró ante las cámaras. "La Oreja de Van Gogh es un grupo maravilloso y ella está estupenda".

Las declaraciones llegan después de varios días de especulaciones sobre la cantante y sobre la posibilidad de que pudiera abandonar la gira, algo que finalmente quedó descartado tras un comunicado emitido por la propia Montero.

Por su parte, Cayetana Guillén Cuervo evitó entrar en polémicas o responder a rumores concretos, aunque sí quiso destacar el éxito que está teniendo el tour: "Solo hay que pensar que está 'sold out' en todos lados, que todo el mundo la ama y todo el mundo la quiere", afirmó.

Así, la actriz se mostró especialmente prudente al hablar del tema y dejó claro que prefería centrarse únicamente en cómo percibe ella personalmente a Amaia Montero. "Yo no voy a hablar de nada más que de cómo yo la veo, que la veo maravillosa", insistió.

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