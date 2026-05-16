"Entre machiruladas y machistadas": el comentario de Omar Montes que ha indignado en La Roca

El programa ha abordado las últimas informaciones sobre la supuesta relación paralela del cantante con una joven llamada Rocío, que asegura estar embarazada de él, mientras mantiene una relación con su actual pareja, Lola, con quien tiene un bebé.

La polémica alrededor del cantante Omar Montes sigue creciendo y este fin de semana se ha convertido en uno de los temas más comentados en La Roca. El programa ha abordado las últimas informaciones sobre la supuesta relación paralela del cantante con una joven llamada Rocío, que asegura estar embarazada de él, mientras mantiene una relación con su actual pareja, Lola, con quien tiene un bebé de apenas unos meses.

Durante la tertulia, los colaboradores han repasado la situación y analizado especialmente la reacción pública del artista tras estallar la polémica. Rocío habría mantenido durante años una relación con el artista y ahora estaría embarazada, algo que previsiblemente desembocará en una prueba de paternidad: "Obviamente la van a pedir", ha afirmado Pilar Vidal.

Así, la colaboradora ha asegurado que el cantante estaría intentando tomarse el asunto "a guasa", algo que ha criticado duramente en directo: "Se ha querido hacer el gracioso".

"El dinero y los embarazos son cosas que no se pueden ocultar", ha afirmado la periodista, convencida de que la situación terminará aclarándose públicamente.

La polémica aumentó después de que Omar Montes reapareciera públicamente junto a su madre y su pareja, Lola, en un restaurante. A la salida del local, varios periodistas le preguntaron por las declaraciones de Rocío y por el supuesto embarazo.

Entre bromas, el cantante ironizó sobre el tema, evadiéndolo por completo, diciendo que su madre está embarazada "del padre de Lamine Yamal" y lanzó comentarios sobre quién le haría ahora "la cama" o "sus cosas" si ella se marchaba.

"Entre chistes y chistes, machiruladas y machistadas", han resumido los colaboradores de La Roca.

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