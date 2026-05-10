Joaquim Bosch, tras la negativa de Clavijo al fondeo del Hondius: "La competencia es del Gobierno central; esto no afecta solo a Canarias"

El magistrado ha señalado que "el Gobierno canario puede plantear lo que estime más oportuno para la ciudadanía de su comunidad autónoma", pero "la legislación da plenas competencias al Gobierno central en materia de sanidad exterior".

Joaquim Bosch ha reaccionado en La Roca a la negativa del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de autorizar el fondeo del Hondius porque, según él, ponía en peligro la salud de sus ciudadanos. "El Gobierno canario puede plantear lo que estime más oportuno para la ciudadanía de su comunidad autónoma, pero lo cierto es que la legislación es muy clara en el sentido de que en el ámbito sanitario da plenas competencias al Gobierno central en materia de sanidad exterior, de coordinación territorial y en materia de gestión de puertos", ha señalado el magistrado.

En este sentido, Bosch ha subrayado que "la Ley de Puertos del Estado también concede al Gobierno central plena competencia para imponer el fondeo o cualquier otra medida, incluso que el barco atraque". "Por lo tanto, esa competencias es del Gobierno central, sin perjuicio de que el Gobierno de Canarias o la oposición política puedan criticarla", ha apuntado.

De esta forma, el magistrado ha destacado que "este tipo de emergencia global no afecta únicamente a la ciudadanía de Canarias". "Aunque aunque el barco haya fondeado allí, en su interior hay ciudadanos españoles que se van a repartir por toda la Península y en estas situaciones el Gobierno central tiene lo que se llama 'sanidad exterior', riesgos que vienen de fuera y competencias de coordinación territorial en el marco de una grandísima operación global coordinada por la Organización Mundial de la Salud, con la implicación directa de la Unión Europea", ha explicado, al tiempo que ha defendido que "es lógico que las competencias en la legislación estén por parte del Gobierno central".

"Otra cosa en la que no voy a entrar es en cómo se ha gestionado esto con la Comunidad Autónoma, que desconozco si ha sido prepotente, si ha sido conciliador, eso lo desconozco, pero legalmente la competencia es del Gobierno central", ha concluido.

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