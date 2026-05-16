Daniel Bashandeh analiza la tensión entre EEUU, China e Irán: "Trump puede iniciar una nueva escalada"

El analista político especializado en Irán ha intervenido en La Roca para analizar el actual escenario geopolítico tras el último encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping.

El analista político especializado en IránDaniel Bashandeh ha intervenido en La Roca para analizar el actual escenario geopolítico tras el último encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping. Durante su intervención, Bashandeh ha advertido de que la situación podría derivar en "una nueva escalada" relacionada con Irán en las próximas semanas.

Según ha narrado, la reunión entre ambos líderes refleja un cambio importante en el equilibrio internacional. "Por primera vez, Xi Jinping y Donald Trump se miran de tú a tú", dice.

Bashandeh destaca que el presidente chino habría dejado claro durante el encuentro que existen líneas rojas que Pekín no está dispuesto a permitir que se crucen, especialmente en relación con Taiwán: "Xi Jinping le ha lanzado directamente a Donald Trump si vamos a gestionar este nuevo orden mundial de forma pacífica o a través de un conflicto".

Sin embargo, el analista señala que una de las claves más importantes de la reunión tiene relación directa con Irán y con la estabilidad energética mundial: "Donald Trump sale de esta reunión con dos cosas muy importantes que pueden llevarnos a una nueva escalada dentro de la guerra de Irán".

Entre ellas, destacó el acuerdo entre Washington y Pekín en torno a que Irán no debe desarrollar armamento nuclear y a la necesidad de mantener abierto el estrecho de Ormuz, un punto estratégico fundamental para el comercio internacional y el suministro energético asiático.

En este contexto, Bashandeh considera que Trump podría endurecer su posición en las próximas semanas: "Está dispuesto a entrar y recoger ese enriquecimiento de uranio", sostiene, en referencia a las recientes declaraciones del expresidente estadounidense y a la postura que también habría defendido anteriormente Benjamin Netanyahu.

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