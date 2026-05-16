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"Pasado de moda"

Pilar Vidal explica la última moda viral en bodas: de lanzar ramos de flores a "packs de bótox" y medicamentos para adelgazar

La periodista ha narrado que una influencer brasileña lanzó en su boda este tipo de enseres porque "sus amigas estaban ya casadas" y "les hacía más ilusión adelgazar", algo que ha criticado.

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Pilar Vidal ha explicado en el plató de La Roca cómo funciona una de las últimas tendencias virales en redes sociales relacionadas con las bodas. Lo que ha comenzado como una conversación sobre la tradicional entrega del ramo de novia ha derivado en un debate sobre botox, medicamentos para adelgazar y los límites de las modas impulsadas por influencers.

Todo ha empezado cuando Nuria Roca y Pilar Vidal hablaban sobre la costumbre de lanzar el ramo a las invitadas solteras. Roca ha recordado cómo vivió esa tradición en su propia boda, sin embargo, la sorpresa llegó cuando en el programa han comentado que esa tradición podría haber quedado "pasada de moda".

Una influencer brasileña habría popularizado una nueva práctica: sustituir el clásico ramo por regalos relacionados con tratamientos estéticos, como dosis de toxina botulínica (bótox) o medicamentos utilizados para adelgazar.

"Te lo digo por si te vuelves a casar, que lo sepas", ha expresado Vidal a Roca: "La última tendencia es lanzar packs de botox, de toxina botulínica y medicamentos para adelgazar".

"Te lanzan la dosis y luego vas a la farmacia y te compras cómo administrártelo. Las amigas de la novia estaban casadas y dice que les hacía más ilusión perder peso", añade.

La periodista ha criticado especialmente que se frivolice con medicamentos destinados a tratar enfermedades como la obesidad o la diabetes. "Estoy harta de que se juegue con el medicamento de adelgazar", afirma.

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