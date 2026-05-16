Julen Bollain, sobre los servicios públicos: "No tienen la capacidad de responder a los problemas actuales"

El economista e investigador de Mondragon Unibertsitatea sostiene en La Roca que la sociedad actual afronta desafíos mucho más complejos que hace varias décadas, cuando se diseñaron gran parte de los servicios públicos actuales.

Las recientes huelgas y protestas en sectores como la sanidad o la educación reflejan, según el economista e investigador de Mondragon Unibertsitatea Julen Bollain, que ha visitado el plató de La Roca, un problema mucho más profundo que el mero conflicto laboral.

"Creo que estas huelgas que estamos viendo actualmente no son unas huelgas aisladas, sino que es un síntoma, sobre todo de un debate más profundo", ha explicado el experto.

Así, sostiene que la sociedad actual afronta desafíos mucho más complejos que hace varias décadas, cuando se diseñaron gran parte de los servicios públicos actuales. Entre ellos, citó el envejecimiento de la población, el aumento de los problemas de salud mental, las dificultades de acceso a la vivienda o la creciente complejidad en las aulas.

"Queremos derechos sociales del siglo XXI, pero tenemos unos servicios públicos que no tienen capacidad para ofrecer esas respuestas", señala.

Para Bollain, el problema principal es que el sistema no se ha modernizado al mismo ritmo que las nuevas necesidades sociales. "Se hicieron hace muchas décadas y todavía no dan respuesta a los problemas que tenemos en la actualidad", ha zanjado.

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