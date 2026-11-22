El periodista ha señalado que, además, en algunos casos las campañas de los partidos españoles "llegan bastante tarde" con respecto a lo que está ocurriendo en EEUU.

Esta campaña de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre está dejando muchos momentos 'a la americana' de todas las formaciones políticas españolas. Algo que ha analizado Emilio Doménech en La Roca.

"Lo primero que hay que decir es que somos un poco marca blanca y yo creo que en muchas ocasiones lo que pasa es que no se adapta bien el mensaje. Yo creo que sobre todo en el caso de Frente Amplio y con el 'Tax de rich' me parece que llegan bastante tarde", ha comentado el periodista.

Según ha explicado, "en Estados Unidos ya han pasado página y están centrados en la forma de hacer campaña de Zohran Mandani", el alcalde de Nueva York: "Él es la brújula en Estados Unidos para la izquierda, porque él se ha centrado mucho en la asequibilidad, que los precios bajen. Y su campaña... era absurdo lo mucho que centraba su mensaje en ese aspecto de la asequibilidad".

"Cada vez que le hacían una entrevista, le hacían una pregunta sobre cualquier cosa, de guerras culturales, por ejemplo, y él lo reconducía y decía, bueno, esto es importante para que bajen los precios", ha comentado.

Respecto a quién puede copiar mejor el estilo estadounidense, Doménech ha apuntado que "claramente Vox ha sabido copiar y copiar como Control-C, Control-V" a Donald Trump: "Y luego Pedro Sánchez sin duda también tiene ese estilo más de los políticos estadounidenses. Además yo creo que cualquiera que haya analizado a Pedro Sánchez en los últimos años ha visto una evolución en su forma de hacer comunicación política que está muy cercano al candidato político demócrata como establishment, más puro, que sabe comunicar el mensaje".

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