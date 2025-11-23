Esteban Urreiztieta opina sobre el fallo del Supremo a García Ortiz: "Me ha sorprendido la prontitud"

Esteban Urreiztieta analiza en La Roca el fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado. El periodista señala cuáles podrían ser los posibles motivos de la sentencia para ratificar su decisión.

La Roca conecta en directo con Esteban Urreiztieta, subdirector de 'El Mundo', para conocer su opinión sobre el fallo del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado. Según se conoció el pasado jueves, García Ortiz ha sido condenado a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados.

"Me ha sorprendido la prontitud, todos los periodistas esperábamos el fallo antes de Navidad o antes de final de año. Desde luego ha sido muy inmediato con toda probabilidad para evitar que hubiera una filtración", considera el periodista.

Asimismo, opina que la sentencia del Supremo, que aún se encuentra en proceso de redacción, puede girar en torno a dos cuestiones.

"O bien la nota de prensa elaborada por la Fiscalía General del Estado, donde se incorporaron datos de la comunicación entre la defensa de la pareja de Ayuso y la Fiscalía. Y la filtración del mail, el 2 de febrero, en el que el abogado de la pareja de Díaz Ayuso le trasmite a la Fiscalía su disposición a llegar a un acuerdo, donde le dice textualmente: 'mi cliente, ciertamente, ha podido cometer dos delitos fiscales'", señala Urreiztieta.

Según Esteban, "esos son los dos elementos claves" por los que el Tribunal Supremo podría guiarse para fundamentar su fallo al fiscal general del Estado en la sentencia del caso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí