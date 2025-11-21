Tania Sánchez, sobre la comida de la familia real: "Va a ser más tensa que cualquiera de las que vayamos a tener las próximas Navidades"

Después de estar ausente en todos los actos institucionales, Juan Carlos I sí estará junto a toda la familia real en dicho evento. Estará junto a la reina Sofía y junto a Felipe VI y a Letizia, de quien dijo en sus memorias "no ayudó a la cohesión familiar".

La analista Tania Sánchez ha comentado este viernes en Más Vale Tarde que la comida que va a tener la familia real este sábado en el Pardo para conmemorar la vuelta de la monarquía a España, va a ser "más tensa que cualquiera de las que vayamos a tener las próximas Navidades, que seguro que todos tenemos alguna comida tensa".

"La llegada de Letizia no ayudó. Siempre le dije que las puertas de mi despacho estaban abiertas", expuso el emérito en su libro de memorias sobre la actual reina de España.

Así, Tania Sánchez ha dicho que lo que tiene más interés de este acontecimiento es lo "tensa" que va a ser la comida. De esta manera, ha comentado que a ella le parece "incomprensible" que Juan Carlos I esté enfadado. "Encima", ha añadido.

"Es que es algo como "oiga, señor, de verdad. Reubíquese usted en lo que ha implicado toda su última etapa, especialmente en sus mentiras, en las barbaridades que ha dicho. Y encima en el libro que acaba de sacar", ha dicho la analista.