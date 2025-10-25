Juan Soto Ivars, sobre la posición de Junts frente al Gobierno: "Hay que preguntarse si saldría perdiendo de una moción de censura"

Junts se prepara para consultar a su militancia sobre su relación con el Partido Socialista. El escritor y colaborador Juan Soto Ivars analiza los riesgos y oportunidades que la formación independentista tendría al mantener o romper la coalición.

En los próximos días, Junts celebrará una consulta a su militancia para decidir sobre su futuro en relación con el Partido Socialista. Desde La Roca, el escritor y colaborador Juan Soto Ivars da su opinión sobre el tema.

"Si hay un cambio, Junts tiene que valorar si prefiere lo que puede venirles o lo que hay. Creo que a Junts le va bien lo que hay. Tienen un Gobierno muy débil, al que es verdad que muchas de las promesas de Sánchez para Cataluña no cristalizan a veces por la posición de la judicatura, por Europa o a veces por falta de votos en el Congreso", opina Ivars.

Asimismo, admite que Junts tiene motivos para "estar frustrado" con el Gobierno por todas las falsas promesas que se han hecho y no se han llevado a trámite. Sin embargo, considera que la formación independentista podría perder su posición si termina optando por abandonar la coalición.

"El PSOE necesita más a Junts que Junts al PSOE, pero hay que preguntarse si Junts saldría perdiendo de una moción de censura y de unas elecciones", reflexiona Juan Soto Ivars.

