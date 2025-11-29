José Caro, funcionario de prisiones, explica si es habitual o no que el director de Soto del Real haya recibido a Ábalos y Koldo

Se cumplen dos días desde el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García en Soto del Real. José Manuel Caro, funcionario de prisiones, explica que su ingreso ha sido habitual y supervisado por los equipos técnicos.

Se cumplen dos días del ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García. Ambos están juntos en el módulo 13 de la cárcel de Soto del Real, el mismo departamento en el que estuvieron tanto Santos Cerdán como Víctor de Aldama. Para conocer más sobre la situación de ambos, La Roca invita al plató a José Manuel Caro, funcionario de prisiones y portavoz de TAMPM.

Según comenta Caro, se trata de un ingreso "habitual", y ambos han pasado por la filiación del interno, la toma de huellas y la correspondiente fotografía. Además, han sido valorados por los equipos técnicos de la prisión, es decir, psicólogos, trabajadores sociales y médicos, estos últimos para comprobar si ambos "están en condiciones de pasar la noche en el departamento de ingresos".

"Por las informaciones que se están vertiendo, entendemos que el médico no ha detectado ningún elemento que impida que pasen la noche en ingresos. No se ha activado el protocolo de prevención de suicidio", explica el funcionario.

Por otro lado, se ha podido conocer que tanto Ábalos como Koldo fueron recibidos por el director de la prisión y los jefes de servicio que estaban presentes en ese momento.

"A nosotros no nos consta que fuera el director", señala José Manuel Caro, y añade: "Nos consta que fue el mando de incidencia quien recibió a los internos. ¿Esto es habitual? No, no es habitual".

