Esperanza Aguirre, en La Roca: "Cuando oímos la palabra genocidio pensamos en el Holocausto que hicieron los nazis con los judíos"

Nuria Roca entrevista a Esperanza Aguirre en 'Vis a Vis', la nueva sección de La Roca. La expresidenta de la Comunidad de Madrid aborda temas sociales y políticos, incluyendo el conflicto en Gaza y su negativa a calificarlo como genocidio.

Uno de los primeros temas que aborda Nuria Roca con la expresidenta de la Comunidad de Madrid es el conflicto en Gaza. Aguirre se niega a afirmar que lo que ocurre allí sea un genocidio.

"Un genocidio es la eliminación de un grupo de personas por razón de su raza, de su religión o de su etnia y eso no es así. De hecho, hay muchos palestinos dentro de Israel y han estado hasta ahora. Lo que opino sobre esta guerra es que si de verdad quieren que acabe es muy fácil... con entregar los rehenes y dejar las armas ya está", asegura la expresidenta madrileña.

Asimismo, explica por qué tanto ella como el Partido Popular se niegan a calificar la masacre en Gaza como genocidio: "El lenguaje es algo muy importante, no es inocente. Cuando oímos la palabra genocidio pensamos en el Holocausto que hicieron los nazis con los judíos, eso es un genocidio".

Cuando Nuria Roca menciona las imágenes que llegan desde Gaza, con niños asesinados y la masacre que vive la población gazatí, Aguirre se limita a responsabilizar a Hamás de esas publicaciones: "Las imágenes solamente las da Hamás, el palestino que da una imagen que no haya aprobado Hamás tiene pena de muerte, a ver si nos enteramos. Lo que tú estás viendo son imágenes de Hamás, solo de Hamás", apostilla.