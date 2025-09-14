Tania Sánchez, muy critica con el PP y con la Unión Europea por no condenar el genocidio en Gaza: "¿Cómo es posible?"

Tania Sánchez criticó con dureza a la Unión Europea y al Partido Popular por no calificar como genocidio lo que ocurre en Gaza. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

En La Roca, Tania Sánchez se mostró muy crítica con los dirigentes de la Unión Europea y del Partido Popular por no condenar que lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio perpetrado por Israel.

Sus palabras llegaron después de que la última etapa de La Vuelta ciclista española fuese cancelada a raíz de las protestas propalestinas. En este contexto, figuras como José Luis Martínez-Almeida, Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo rechazaron las manifestaciones y la forma en que se desarrollaron, además de culpar al Gobierno, pero en ningún momento condenaron lo que ocurre en Gaza.

"Lo de Gaza es insoportable desde hace muchísimos meses. Y todo este debate de la instrumentalización de la política, de Pedro Sánchez, de si gana las encuestas o si no... a mí me parece irrelevante. Lo relevante es cómo es posible que con esto la UE ni siquiera haya acordado ni el Partido Popular, ni siquiera lo confirme que esto es un genocidio. ¿Cómo es posible?", criticó la colaboradora de La Roca.

"Cuando la historia cuente a nuestros hijos y a nuestros nietos que se intentó exterminar al pueblo palestino y cuando se detalle y conozcamos todos los testimonios de primera mano y digamos durante años que el poder internacional no hizo nada, ¿nosotros qué le vamos a contar a nuestros hijos?", reflexionó la analista política.