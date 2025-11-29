Marta Aller, sobre el emérito: "No está en condiciones de velar por el interés ni de la Corona, ni de España, ni de sí mismo"

Marta García Aller analiza las memorias y la reciente entrevista del rey Juan Carlos I. La periodista considera que las declaraciones del emérito, lejos de debilitar, refuerzan el prestigio de Felipe VI.

En este vídeo de La Roca, Marta García Aller valora la posición del rey emérito tras la publicación de sus memorias y su reciente entrevista en la televisión francesa.

"Este libro, más que 'Reconciliación', debería titularse 'Ajuste de cuentas'", opina la periodista. Sin embargo, considera que todo lo que está pasando es "bueno" para Felipe VI.

"Creo que es bueno. Hubo un entorno del rey emérito que quiso retratar a Felipe VI como un desagradecido, como si hubiera provocado el desarraigo del padre que tanto dio por España y no le dejaba volver", añade.

"Viendo las memorias que ha escrito, queda claro que Juan Carlos I no está en condiciones de velar por el interés ni de la Corona, ni de la Casa del Rey, ni de España, ni de sí mismo. Apuntala el prestigio de Felipe VI, porque cuanto más se deja hablar a Juan Carlos, más claro queda que el rey emérito no está en condiciones de ejercer ningún cargo, ni siquiera el de emérito", apunta la colaboradora.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí