Silvia Taulés da los últimos detalles sobre la salud del rey Juan Carlos I: "Por casa va en silla de ruedas"

El periodista Carlos Herrera visitó al rey Juan Carlos en Abu Dabi, donde se fotografiaron juntos. La imagen se volvió viral por la silla de ruedas del emérito, y ahora se conocen más detalles sobre su estado de salud.

Hace unos días, Carlos Herrera visitó al rey Juan Carlos I en Abu Dabi. Ambos se fotografiaron juntos, y la imagen se volvió viral porque el emérito aparecía sentado en una silla de ruedas.

Tiempo después, han salido a la luz más detalles sobre la conversación que mantuvieron ambos. Según informa la revista Lecturas, Nuria Roca señala que "tiene problemas de movilidad y necesita ayuda para caminar".

Silvia Taulés confirma la información: "Eso es así y desde hace mucho tiempo". La periodista explica que ha hablado con Paco Marco, quien estuvo en Abu Dabi hace unos meses con el rey y aportó más detalles sobre su estado de salud.

Taulés añade: "Le pregunté cómo está y me dice: 'Llega caminando acompañado por sus ayudantes. Lo sientan y entonces ya no se levantan y en las regatas hace lo mismo. Y por casa, si puede, va con la silla de ruedas'".

