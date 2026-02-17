Tania Sánchez, sobre Felipe González: "Se ha ganado a pulso lo que recibe de las bases socialistas"

"Uno tiene que saber no estar dentro de todas las salsas. No hay que ser perejil para siempre", dice Tania Sánchez en La Roca haciendo referencia a Felipe González. El expresidente aseguró hace poco que votará en blanco.

Óscar López no se retracta. Hace tan solo unos días que el ministro, en unas declaraciones a RNE, señala a Lambán como responsable de la debacle electoral del PSOE en Aragón. "En lugar de hacer oposición al señor Azcón se dedicó a hacer otra cosa", decía entonces.

Las reacciones dentro del partido fueron inmediatas. Pilar Alegría afirmaba que "señalar a unos o a otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección", para después mostrar su "orgullo" por el "legado de Lambán". García-Page, por su parte, deseaba "de todo corazón" que pidieran disculpas y Félix Bolaños reiteraba que "todos en el Partido Socialista" reconocen "la figura y el legado de Javier Lambán".

Pero la crisis interna no empezó aquí. "Con los candidatos actuales, yo votaría en blanco", decía el expresidente del Gobierno Felipe González, incendiando a los socialistas. "Es un pecado mortal pactar con Vox, pero a mucha más distancia estaría que yo pactara con Bildu", añadía.

Estos consejos del pasado no son demasiado bien recibidos en el presente. "Hay jarrones chinos que, lamentablemente, ya no quedan bien en las estanterías", comentaba la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Patxi López afirmaba abiertamente que "Felipe Gonzálezha dejado de ser una referencia para los socialistas".

En la mesa de debate de La Roca, Tania Sánchez analiza la situación actual del PSOE. "Me parece absolutamente fuera de lugar que alguien cuestione a una persona fallecida", dice haciendo referencia a las polémicas palabras de Óscar López sobre Lambán.

"Otra cosa es la figura de Felipe González. Me parece que se ha ganado a pulso lo que recibe de sus compañeros socialistas, no solo de los dirigentes, sino también de las bases. Hace mucho tiempo que no hay ni un solo militante socialista, ni el más pobre abuelito que era felipista hasta la médula, que se sienta cómodo con según qué frases y reacciones de Felipe González", opina, para después darle un consejo al expresidente: "Uno tiene que saber no estar dentro de todas las salsas. No hay que ser perejil para siempre".

Sánchez cree además que el partido "tiene un problema de calado" que no asume y que se deberían tomar "decisiones".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.