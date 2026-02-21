Un experto en redes alerta sobre cómo los algoritmos difunden discursos de odio: "Provocan más interacción y respuestas"

El Gobierno ha solicitado a la Fiscalía investigar posibles delitos de pornografía infantil y trato degradante a menores en redes sociales. Un experto alerta en La ROCA, sobre la influencia de los algoritmos, que amplifican contenidos inapropiados y generan un efecto de bola de nieve.

El Gobierno continúa su cruzada contra las redes sociales. En los últimos días, ha pedido a la Fiscalía que investigue posibles delitos de pornografía infantil y trato degradantecontra menores presentes en estas plataformas. "Si se detectan contenidos violentos o pornográficos, que además son propagados por algoritmos, alguien tendrán que hacerse responsable", ha asegurado Pedro Sánchez.

Para analizar la situación y conocer mejor qué se esconde en las redes sociales, La Roca invitó a Borja González de Mendoza, experto en datos. Él explica que "hay que delimitar lo que es un contenido inapropiado con lo que es un delito en sí mismo". Como ejemplo, señala que "entre un delito de odio y un discurso de odio hay muchas diferencias". Según González de Mendoza, "Insultar por motivos de raza puede constituir un discurso de odio, pero un delito de odio es algo más allá. Es llamar a la acción".

El experto también alerta sobre el efecto de los algoritmos: cuanto más contenido inapropiado existe en las redes, más lo posicionan y más personas lo ven. "Los algoritmos, su funcionamiento, estimulan que tengan más interacciones todos los usuarios y está perfectamente medido que los contenidos que no son muchas veces los más adecuados, provocan más interacción y más respuesta. Esto es un efecto bola de nieve, por tanto, hay cada vez más discurso inapropiado y ridículo", detalla.

Según los especialistas, la combinación de contenidos inadecuados y algoritmos potentes hace que los problemas en redes sociales se amplifiquen, lo que preocupa tanto al Gobierno como a los expertos en seguridad digital

