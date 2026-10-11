Manu Mostaza, sobre la situación de los partidos ante las elecciones del 29N: "Para el PSOE es el momento menos malo de los que quedaban"

A su juicio, el PSOE afronta una convocatoria que no necesariamente le garantiza un buen resultado, pero que podría ser menos perjudicial que otras alternativas.

El politólogo Manu Mostaza ha analizado en La Roca el posible efecto del adelanto de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y a quién puede beneficiar esta decisión. A su juicio, el PSOE afronta una convocatoria que no necesariamente le garantiza un buen resultado, pero que podría ser menos perjudicial que otras alternativas, es decir, "es el momento menos malo".

"Adelantar las elecciones a veces lo carga el diablo. Depende de la situación, depende del momento", ha advertido Mostaza en el programa presentado por Nuria Roca. El politólogo ha recordado que el PSOE no ganó las elecciones de 2023, aunque sí consiguió reunir los apoyos necesarios para la investidura y continuar en el Gobierno.

Para Mostaza, uno de los factores que pueden explicar la convocatoria es la situación de la izquierda: "La izquierda radical está sin liderazgo y está un poco perdida. No se sabe dónde está", ha afirmado. En su opinión, el Gobierno podría tratar de aprovechar una ventana política vinculada al debate sobre la vivienda.

No obstante, el politólogo ha advertido de que este asunto también genera divisiones. "Hay una división mucho mayor que en otras ocasiones sobre la vivienda y sobre quién es el culpable de lo que pasa en la vivienda", ha apuntado.

A este escenario se suma, según su análisis, la situación judicial que rodea al Gobierno. Mostaza ha señalado que el horizonte judicial sigue siendo complicado y ha planteado que una convocatoria posterior podría haber coincidido con un contexto aún más desfavorable para los socialistas.

Preguntado por Nuria Roca sobre si este es el mejor momento para quien convoca unas elecciones, el politólogo ha matizado su respuesta: "Yo creo que para el Partido Socialista es el momento menos malo de los que quedaban", ha concluido.

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