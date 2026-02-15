Juanma Lamet asegura que desde el PP "están locos porque entre Vox en los gobiernos": "Quieren desgastarlos"

Juanma Lamet analiza en La Roca la entrevista a Alberto Núñez Feijóo y el papel de Vox en los pactos autonómicos. El periodista explica por qué el PP evita marcar líneas rojas y cómo esta estrategia puede pasar factura en Extremadura y Aragón.

Juanma Lamet, periodista de El Mundo, conecta en directo con La Roca para hablar de su entrevista al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El dirigente del Partido Popular ha llegado a declarar que no iba a tener líneas rojas para pactar con Vox y así formar gobierno en Extremadura y Aragón.

"Esperaba que el Partido Popular y su presidente suavizaran un poco su discurso (sobre Vox). Esos recelos que tenía al respecto de pactar con su socio natural a la derecha. Lo que ocurre es que cuanto más fácil ponga la coalición, más caro va a ser el precio (para el PP) que tendrá que pagar para pactar", comenta Lamet.

Y añade que el único objetivo que tiene el partido de Santiago Abascal en estos momentos es "sustituir al Partido Popular, sobrepasarlo y depredarlos al máximo". Una situación que deja al PP en una posición complicada.

Asimismo, Lamet señala que desde el Partido Popular están "locos porque entre Vox" en los gobiernos autonómicos para que así "se desgaste pisando moqueta" y de esta forma evitar que en un futuro entren en un gobierno nacional.

"Alberto Núñez Feijóo reitera su compromiso de intentar gobernar en solitario y de no formar coaliciones con nadie. A Vox le interesa estar fuera de los gobiernos, hacerle oposición al PP y ganarle terreno desde fuera sin desgastarse precisamente por eso", analiza el periodista.

Ante esta situación, en la que el PP depende de Vox para formar gobierno en Extremadura y Aragón, y a falta de elecciones en Castilla y León o Andalucía, Lamet explica que Feijóo "no quiere enfadar al electorado de Vox" porque le interesa recuperarlo y así no depender de ellos de cara a unas elecciones generales.

