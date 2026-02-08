Pilar Vidal da más detalles sobre el romance entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro: "Ella quería esperar un poco más"

Cayetano Rivera y la influencer Tamara Gorro han iniciado un romance, según 'Libertad Digital'. La pareja viajó a Dubái acompañada de amigos y, según fuentes, "ya no se esconden". En este vídeo de La Roca, Pilar Vidal da más detalles de esta nueva relación.

¡Nuevo romance a la vista! Según 'Libertad Digital', Cayetano Rivera y la influencer Tamara Gorro están juntos. La pareja ha viajado a Dubái acompañada de otros amigos íntimos. Según las fuentes del citado medio, aseguran que "ya no se esconden". Desde La Roca, Pilar Vidal da más detalles sobre este romance bomba que ha sacudido el mundo de las celebrities.

La colaboradora explica que ella y Tamara Gorro han ido forjando con los años una relación de amistad gracias a que trabajan juntas en 'Y ahora Sonsoles'. "Yo sabía que ella ya estaba desde hace unos meses con alguien. La veía muy feliz, pero no le ponía cara (a Cayetano Rivera)", apunta Vidal.

No obstante, reconoce que esta noticia le ha impactado, no por el romance, sino por la rapidez con la que ha salido a la luz. "Creo que ella quería esperar un poco más", comenta Pilar Vidal.

La colaboradora de La Roca explica que Tamara Gorro le comentó hace unos días que se iba de viaje a Dubái, pero no le dio más detalles sobre con quién iba ni para qué. Y según Vidal, "alguien del viaje se ha ido de la lengua"y ha revelado al citado medio la relación entre el torero y la influencer.

Asimismo, Pilar Vidal revela en exclusiva que Tamara Gorro le dijo que después de su viaje a Dubái se iba a ir unos días con un affaire de viaje. "El destino no lo voy a dar, pero es muy de portada de revista y yo ya los quiero ver. Muy listos van a tener que ser para esconderse", añade la periodista.

