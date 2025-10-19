Pilar Vidal, nostálgica con la peseta: "Yo tenía 500 pesetas (3 euros) de paga y era la más rica del mundo"

El euro lleva más de dos décadas en España y, aunque la peseta parece ya un recuerdo lejano, muchos siguen sintiendo nostalgia por aquellos tiempos. En La Roca, Berni Barrachina y sus compañeras recordaron cuánto rendía el dinero antes del cambio.

El euro lleva operando en España cerca de 23 años, desde que en 2002 sustituyó oficialmente a la peseta. Desde entonces, son muchos los nostálgicos que aseguran que con las pesetas se vivía mejor y que el dinero duraba más.

Desde La Roca, Berni Barrachina quiso sumarse a esa nostalgia: "Quiero aprovechar para hacer un poquito de nostalgia. ¿Recordáis cuando el café valía un euro? ¿O cuándo valía 100 pesetas?".

Con esas palabras dio paso a un vídeo en el que una joven encuentra los tickets de restaurante de su abuela de hace 51 años y se sorprende con los precios. En las imágenes se puede ver que su abuela pagó 283 pesetas por dos ensaladas, dos raciones de pollo y dos filetes, una cantidad que hoy equivale a unos 1,70 euros.

"Con 1,70 ahora no te da ni para el café", comentó asombrada Nuria Roca. A lo que Pilar Vidal añadió que, cuando era pequeña, se sentía rica con la paga que recibía, pero que con los precios actuales no le alcanzaría ni para una revista.

"Yo tenía 500 pesetas (3 euros) de paga y era la más rica del mundo. Te daba para todo", recordó la colaboradora de La Roca, reflejando la nostalgia compartida por muchos españoles que aún recuerdan con cariño la época de la peseta.

