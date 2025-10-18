Ahora

Internacional

Edu Galán, ante la nueva amenaza de Trump a España: "No se puede ir al compás de un señor que gobierna por días"

Donald Trump ha vuelto a apuntar hacia España, amenazando con imponer aranceles o expulsarla de la OTAN si no aumenta su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. El Gobierno respondió con firmeza: "En España mandan los españoles, no somos su protectorado".

Edu Galán, ante la nueva amenaza de Trump a España: "No se puede ir al compás de un señor que gobierna por días"

Donald Trump mantiene el foco puesto en España, país al que ha amenazado con imponer aranceles si no alcanza el 5% del PIB en gasto de defensa. Además, el expresidente estadounidense ha insinuado la posibilidad de expulsar a España de la OTAN si no cumple con ese objetivo.

Desde el Gobierno español, la respuesta no se ha hecho esperar: "En España mandan los españoles, no somos su protectorado", afirmaron fuentes oficiales, dejando claro el rechazo a las presiones de Trump.

En La Roca, el escritor y colaborador Edu Galán también quiso pronunciarse sobre el asunto. "Con Trump todo lo político es personal", aseguró, destacando el carácter imprevisible del líder republicano.

El escritor añadió además que "en el caso de España, ser patriota es defender la soberanía nacional en asuntos estratégicos y en este caso no se puede ir al compás de un señor que gobierna por días".

Por último, Galán planteó que la verdadera cuestión es "¿qué tipo de sanciones puede tomar Trump con España?" y consideró improbable que dichas amenazas se materialicen, ya que también se traducirían en sanciones para la Unión Europea.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Gaza trata de recuperar la normalidad entre unos ataques israelíes que no cesan: reabren mezquitas, panaderías y comercios locales
  2. Europa reitera su "compromiso inquebrantable con Ucrania" tras la reunión de Zelenski con Trump en la Casa Blanca
  3. El PSOE asegura que Sánchez contestará en el Senado a "todo lo que sepa" y que "desmontará los bulos del PP frase a frase"
  4. Miles de Bomberos protestan en Madrid ante la falta de recursos contra los incendios y reclaman más sueldo y personal
  5. Las claves de la investigación del crimen de Traspinedo: Esther López "habría sobrevivido" si hubiera recibido atención tras el atropello
  6. Más allá de La Oreja de Van Gogh: los otros reencuentros (muy rentables) que desatan la nostalgia de los fans