Edu Galán, ante la nueva amenaza de Trump a España: "No se puede ir al compás de un señor que gobierna por días"

Donald Trump ha vuelto a apuntar hacia España, amenazando con imponer aranceles o expulsarla de la OTAN si no aumenta su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. El Gobierno respondió con firmeza: "En España mandan los españoles, no somos su protectorado".

Donald Trump mantiene el foco puesto en España, país al que ha amenazado con imponer aranceles si no alcanza el 5% del PIB en gasto de defensa. Además, el expresidente estadounidense ha insinuado la posibilidad de expulsar a España de la OTAN si no cumple con ese objetivo.

Desde el Gobierno español, la respuesta no se ha hecho esperar: "En España mandan los españoles, no somos su protectorado", afirmaron fuentes oficiales, dejando claro el rechazo a las presiones de Trump.

En La Roca, el escritor y colaborador Edu Galán también quiso pronunciarse sobre el asunto. "Con Trump todo lo político es personal", aseguró, destacando el carácter imprevisible del líder republicano.

El escritor añadió además que "en el caso de España, ser patriota es defender la soberanía nacional en asuntos estratégicos y en este caso no se puede ir al compás de un señor que gobierna por días".

Por último, Galán planteó que la verdadera cuestión es "¿qué tipo de sanciones puede tomar Trump con España?" y consideró improbable que dichas amenazas se materialicen, ya que también se traducirían en sanciones para la Unión Europea.

