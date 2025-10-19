Colocar una pegatina de alarma sin tenerla contratada puede costarte hasta 100.000 euros

Colocar en la puerta de casa una pegatina de alarma sin tener ningún servicio contratado puede salir caro. Desde 2014 esta práctica es ilegal, aunque muchos no lo saben. En La Roca, Sara Ramos explica las multas que puede acarrear hacerlo.

Mucho cuidado si colocas un cartel o una pegatina de alarma en la puerta de tu casa sin tener contratado ningún servicio de seguridad, ya que se trata de una práctica ilegal. Según explica Sara Ramos en un vídeo de La Roca, "es ilegal desde 2014", aunque en los últimos días el tema se ha vuelto viral.

La colaboradora advierte que muchas personas compran pegatinas donde se indica que el domicilio está protegido por una empresa de seguridad o que dispone de alarma, cuando en realidad no es así. Estas pegatinas suelen adquirirse por internet o conservarse tras cancelar el contrato con una empresa de seguridad.

Por hacerlo, se puede llegar a pagar hasta 600 euros al día de multa, e incluso enfrentarse a sanciones mayores que van de 300 a 100.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso. Además, si la pegatina la coloca una empresa, por ejemplo, un despacho de detectives, la sanción puede ascender hasta los 600.000 euros.

