Pilar Vidal enseña cómo distinguir quién es Andy y quién es Lucas: "Lucas es el de la nariz, es el malo"

El conflicto entre Andy y Lucas suma un nuevo capítulo. Tras una supuesta pelea que habría dejado a Andy herido, desde La Roca Pilar Vidal y Sara Ramos analizan la situación, mostrando detalles de la intensa separación del dúo musical.

Se añade un nuevo capítulo al culebrón de Andy y Lucas. El pasado sábado salió a la luz una supuesta pelea entre ambos, que habría dejado a Andy con diversas heridas en su cuerpo. Esta información se suma a la intensa y conflictiva separación del dúo musical.

"Mira, la gente no sabe distinguir quién es Andy y quién es Lucas y estamos aquí con este follón", comenta Sara Ramos. Sin embargo, a Pilar Vidal eso ya no le pasa: sabe quién es quién del dúo y enseña su truco a todos los colaboradores de La Roca.

"Me he hecho el máster. Lucas es el de la nariz, es el malo", asegura la periodista y añade rápidamente: "El malo de la película".

