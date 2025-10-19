Ahora

Su truco

Pilar Vidal enseña cómo distinguir quién es Andy y quién es Lucas: "Lucas es el de la nariz, es el malo"

El conflicto entre Andy y Lucas suma un nuevo capítulo. Tras una supuesta pelea que habría dejado a Andy herido, desde La Roca Pilar Vidal y Sara Ramos analizan la situación, mostrando detalles de la intensa separación del dúo musical.

Pilar Vidal enseña cómo distinguir quién es Andy y quién es Lucas: "Lucas es el de la nariz, es el malo"

Se añade un nuevo capítulo al culebrón de Andy y Lucas. El pasado sábado salió a la luz una supuesta pelea entre ambos, que habría dejado a Andy con diversas heridas en su cuerpo. Esta información se suma a la intensa y conflictiva separación del dúo musical.

"Mira, la gente no sabe distinguir quién es Andy y quién es Lucas y estamos aquí con este follón", comenta Sara Ramos. Sin embargo, a Pilar Vidal eso ya no le pasa: sabe quién es quién del dúo y enseña su truco a todos los colaboradores de La Roca.

"Me he hecho el máster. Lucas es el de la nariz, es el malo", asegura la periodista y añade rápidamente: "El malo de la película".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Israel bombardea Rafah tras un supuesto ataque de Hamás y pone en riesgo el alto el fuego en la Franja de Gaza
  2. Un atraco sin heridos en el Louvre obliga a cerrar el museo durante todo el día
  3. El fallo en los cribados y la falta de recursos en la sanidad marcan el Día Mundial contra el Cáncer de mama
  4. Miles de personas llenan las calles de EEUU en una jornada histórica contra "el rey Trump" y su deriva ultra: "Debe irse ya"
  5. La Policía investiga si el príncipe Andrés trató de obtener información de Virginia Giuffre, su presunta víctima de abuso sexual
  6. Del gato negro de 'Sailor Moon' a Salem en 'Sabrina': la evolución del mito felino de la mala suerte a lo largo de los años