Pilar Vidal detalla el ritual de amarre de Claudia Bavel para "atrapar" a Iker Casillas: "Incluía velas negras y una gallina viva"

Iker Casillas vuelve a acaparar titulares sin haber hecho absolutamente nada. Todo se debe a que Claudia Bavel, modelo de OnlyFans con quien se le relacionó hace unos meses, habría pagado 7.000 euros por un ritual de amarre para "atrapar" al exportero del Real Madrid.

"El ritual habría costado realmente 7.002 euros. Lo sabemos porque hay una factura", explica Pilar Vidal en La Roca. Además, la periodista detalla que el santero cobró 2.575 euros por la mano de obra y que "le recargó más dinero por lo desesperada y por endulzar para que el amarre no pareciese tan violento".

Sin embargo, según la información que maneja Vidal, la modelo no habría pagado la totalidad del ritual. "El santero asegura que no ha cobrado todo el importe y que Claudia le debe 4.000 euros", añade la colaboradora.

Una noticia que, según se ha comentado en el programa, no le habría sentado nada bien a Iker Casillas, quien incluso publicó un mensaje en sus redes sociales tras conocerse el tema. "El ritual incluía velas negras, una gallina viva, una foto del futbolista y otros elementos", detalla Pilar Vidal.

Por otro lado, la periodista confesó que este tipo de prácticas no son tan poco comunes como parece: "A mí hay gente que me ha contado qué ha hecho 'amarres' amorosos".

